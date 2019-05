Un fost stelist, pe banca Gloriei Buzău. Obiectivul, promovarea în prima ligă de fotbal

Ilie Stan, un nume cu rezonanta in fotbalul buzoian, dar şi românesc, va fi numit antrenor principal al SCM Gloria Buzau, trupa proaspat promovata in esalonul secund al fotbalului romanesc.





Ilie Stan va semna in perioada urmatoare un contract cu SCM Gloria Buzau. Ilie Stan este ce de-al treilea antrenor din istoria scurtă a SCM Gloria Buzău, după Vasile Tudose şi George Timiş.

Timis, tehnicianul care a dus gruparea din Crang in Liga 2, va ramane in continuare la club, in functia de sef al sectiei de fotbal, însă puterea de decizie asupra echipei de seniori şi planul de viitor al acesteia vor fi în sarcina lui Ilie Stan.





Ilie Stan şi cumnatul său, Ion Viorel, reprezintă ultimul cuplu de tehnicieni care a dus în prima ligă o echipă de fotbal din Buzău, fosta FC Gloria.