Un apicultor din Buzău a donat de patru ori plasmă pentru tratarea Covid-19

Bărbatul nu ştie exact de unde a reuşit să ia virusul, având în vedere că a respectat toate prevederile impuse de lege, însă a trecut prin simptomatologia specifică virusului SARS-CoV-2.







După ce a fost testat pozitiv, râmniceanul Constantin Berbec a refuzat internarea şi a ales să urmeze tratamentul acasă, în izolare.





”Oboseam, dar puneam pe seama faptului că aveam multe de făcut, transpiram, dar la fel, puneam pe seama faptului că era cald afară. Mă durea în gât, dar ziceam că este de la limonada rece băută din frigider. Nu am dat importanţă foarte mare, până când mi-au dispărut gustul şi mirosul. Atunci am fost convins că am coronavirus”, a declarat Constantin Berbec.





După două săptămâni, mirosul şi gustul au revenit, iar stările de oboseală au trecut.





Din fericire, Constantin este unul din cazurile mai puţin grave. El nu a avut alte diagnostice care ar fi putut complica starea de sănătate, iar de mare ajutor i-au fost şi produsele apicole pe care le prepară în propria gospodărie, şi pe care le consumă zilnic.





Pentru că a înteles cât de importantă este, pentru pacienţii grav afectaţi de virus, plasma convalescentă, Constantin a donat plasmă, nu o dată, ci de patru ori.





”Am sunat la Centrul de Transfuzii, mi s-au spus paşii care trebuie făcuţi, ce documente trebuie completate, am luat legătura cu doamna doctor Crăciun şi am fost programat pentru recoltarea de plasmă.





Adriana Crăciun, directorul Centrului de Transfuzii Buzău, susţine că donatorul Constantin Berbec este un exemplu pentru cei din jur. Medicul îndeamnă toate persoanele vindecate de virus să procedeze la fel pentru a salva vieţi.





În prezent, la Centrul de Transfuzii Buzău există o nevoie acută de plasmă şi sânge. În secţiile ATI sunt bolnavi care aşteaptă să fie salvaţi.