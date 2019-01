Ultimul bilanţ al accidentelor îi confirmă renumele de şosea a morţii

Şoseaua Europeană 85, care leagă Capitala de Moldova, rămâne o sperietoare pentru şoferi. Este drumul pe care mor cei mai mulţi participanţi la trafic.





În 2018, pe DN2 E85, numai în judeţul Buzău, au avut loc 42 de accidente grave. În urma acestor tragedii, 11 persoane au murit iar alte 43 au fost rănite grav. Cu toate acestea, numărul accidentelor pe acest tronson de drum este într-o uşoară scădere faţă de anii precedenţi.





Poliţiştii de la Serviciul Rutier Buzău au desfăşurat, şi anul trecut, numeroase acţiuni pentru descurajarea şoferilor care apasă prea mult pedala acceleraţiei şi au dat amenzi cu duiumul.





Cele mai multe evenimente rutiere din judeţul Buzău se produc pe tronsonul Buzău – Rm. Sărat. Multe accidente s-au produs şi din cauză că unii şoferi consideră că şoseaua europeană are două benzi pe sens, deşi, în realitate, pe cea mai mare parte a sa, are doar una, plus un acostament.