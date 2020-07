Tărâmul legendar de la poalele Munţilor Vrancei unde turiştii şi iubitorii satului românesc se pot delecta în voie

Este o căsuţă mică, veche, recent renovată şi amenajată. Are însă o grădină generoasă unde poţi să îţi instalezi cortul, să bei un ceai, să întinzi o pătură şi să citeşti în timp ce asculţi păsările cântând. Poţi veni chiar şi cu rulota.

Prima activitate organizată în căsuţa Asociaţiei Zestrea Bisoceană, odată cu inaugurarea, este vernisajul expoziţiei „Viaţa ţăranului muntean”.

Colecţia a strâns într-un singur spaţiu şi sub un singur concept obiecte de artă ţărănească ale sătenilor şi poveştile lor.

În acelaşi spaţiu se află şi biblioteca comunităţii din care vizitatorii pot oricând să împrumute cărţi sau să aleagă să le citească în curtea Casei Zestrea Bisoceană, în timp ce se relaxează pe pajiştea plină de flori şi plănuiesc vacanţe viitoare în Bisoca.

Zece persoane pot participa la o zi de clacă în căsuţa asociaţiei, pentru a prelua şi duce mai departe diverse meşteşuguri dar şi poveştile din acest colţ de rai. Foto: zestreabisoceana.ro ”O să meşterim în grădină, în casă, pe lângă casă, în grajdul ce va deveni un spaţiu numai bun pentru evenimente şi întâlniri. O să transformăm împreună Casa Zestrea Bisoceană în cel mai primitor loc din Bisoca în care poţi veni oricând să citeşti o carte, să admiri natura, să bei un ceai, să te bucuri de soare sau de evenimentele noastre viitoare”, spun iniţiatorii proiectului.

Hub-ul ţărănesc comunitar Casa Zestrea Bisoceană este un proiect al Asociaţiei Zestrea Bisoceană fondată în anul 2015 de către trei surori din Bisoca.

Foto: zestreabisoceana.ro

Născute în Bisoca, cele trei surori din familia Căşaru au studiat medicină veterinară, matematică şi farmacie. Studiile şi experienţa le-au legat însă mereu de meşteşugurile, etnografia şi folclorul local.

”Niciodată nu am uitat de războiul de ţesut al bunicelor Maria şi Stana. Nici de poveştile despre hora satului ale bunicului Stan sau de amintirile de la stână ale bunicului Radu. Iată că am ajuns să punem bazele unui brand local Zestrea Bisoceană. Numele a venit de la sine ca o recunoaştere a moştenirii culturale pe care am fost binecuvântate să o primim”, spun iniţiatoarele asociaţiei Zestrea Bisoceană.

Cele trei surori au gândit acest proiect ca o întreprindere socială prin care şi-au propus să dezvolte comunitatea locală, să creeze locuri de muncă pentru femeile cu vârsta de peste 30 de ani, să promoveze cultura tradiţională şi meşteşugurile.

De peste cinci ani, asociaţia celor trei surori din familia Căşaru realizează produse tradiţionale pentru iubitorii de artă ţărănească şi organizează ateliere de meşteşuguri ”dedicate celor dornici să îşi făurească propriul obiect, dar şi să afle povestea acestuia”.

”Nu în cele din urmă, cea de-a treia cale pe care am urmat-o şi care ne este cea mai aproape de suflet este cea educaţională. Am creat o serie de evenimente, şezătoare, hora satului, şcoală de meşteşuguri, etc., prin care adunăm laolaltă tineri şi bătrâni”, spun reprezentantele Asociaţiei Zestrea Bisoceană.

Foto: zestreabisoceana.ro

Bisoca, tărâmul legendar de la poalele Munţilor Vrancei

Comuna buzoiană Bisoca se află în zona Subcarpaţilor de Curbură, în depresiunea Bisoca-Neculele, la interferenţa a trei regiuni istorice: Muntenia, Moldova şi Transilvania.

Este locul de unde se spune că ciobanul Bucur a plecat cu turma sa de oi spre câmpiile întinse punând bazele Bucureştiul de astăzi. În localitate există încă un loc stâncos care poată numele de Masa lui Bucur.

O altă legendă a locului este cea legată de Furu, fiul Vrâncioaiei. Muntele acestuia veghează parcă aşezarea. Pădurile zonei nu au scăpat de haiducii vremurilor de demult.

Corbea, haiducul „ce ia de la săraci şi dă bogaţilor” se ascundea prin aceste colţuri. El a fost cel care, prins fiind şi pe punctul de a fi spânzurat, a scăpat chiar din mâinile gărzilor reginei Elisabeta păcălindu-le prin viclenie şi înţelepciune deopotrivă.

