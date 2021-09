Starul Franco Nero din Django, protagonistul unui film românesc care nu a mai ajuns în cinematografe VIDEO

Franco Nero, în vârstă de 79 de ani, le-a mărturisit buzoienilor că şi acum, după 230 de filme, continuă să înveţe şi să acumuleze noi experienţe, aşa cum este şi participarea la festivalul din Buzău. Spune că nu tot timpul i-a fost uşor, însă a insistat şi a reuşit în carieră. „Începutul a fost foarte greu, dar am fost insistent. În acelaşi timp am fost şi norocos, pentru că uneori ai nevoie şi de noroc, să te afli în locul potrivit la momentul potrivit. Ca să ai succes, trebuie să fii mereu foarte umil şi să înveţi tot timpul, să ştii că trebuie să faci asta. Chiar şi acum, după ce am făcut 230 de filme, încă vreau să învăţ. Uneori, oamenii spun gata, ai reuşit. Iar eu le spun: nu, eşti gata abia după ce ajungi în sicriu. Abia atunci e totul terminat. Până atunci, trebuie să lupţi şi să îmbunătăţeşti totul”, a spus Franco Nero.

Întrebat care este regizorul preferat cu care a lucrat în lunga sa caeră, Franco Nero a răspuns că a colaborat cu cei mai buni regizori din Franţa, Rusia şi Germania. În cariera sa, Franco Nero a lucrat cu oameni remarcabili din zeci de ţări. Mărturiseşte că nu-i sunt străine nici platourile de filmare din România. A jucat într-un film românesc, însă producţia nu a ajuns niciodată în cinematografe.

”Cred că sunt singurul actor din lume care a lucrat cu oameni din cinematografia a peste 30 de ţări. Lucrez chiar şi aici. Am mai lucrat în România în urmă cu câţiva ani, alături de Adrian Popovici. Am turnat un film în Transilvania, dar nu a apărut nici până acum în cinematografe, pentru că producătorul nu a plătit niciodată, aşa că n-am putut prezenta filmul. Dar am avut o experienţă minunată cu Adrian Popovici”, a declarat Franco Nero în conferinţa de presă.

Franco Nero a devenit cunoscut în toată lumea după lansarea filmului ”Django”, în 1966

Pelicula de acum peste cinci decenii a avut aproximativ 30 de remake-uri, iar cel mai nou se turnează în aceste zile în România. La întâlnirea cu buzoienii, Franco Nero a ţinut să împărtăşească informaţia conform căreia realizatorii acestui serial au inventat un personaj special pentru el.

”Producătorul acestei serii m-a contactat, cu multe luni în urmă, să mă întrebe dacă vreau să apar ca invitat special. I-am răspuns că nu, nu cred că vreau. Dar a insistat şi a reuşit. Deoarece a spus că este ca un omagiu adus adevăratului Django, am acceptat să am o apariţie specială. Aşa că au inventat un personaj în această poveste, un preot, un reverend, îmbrăcat tot în negru, cu pălărie şi haină neagră”, a precizat Franco Nero.

Despre o experienţă legată de România a celebrului actor italian a vorbit Irina Margareta Nistor, critic de film, cea care a dublat peste 5.000 de filme stocate pe pe casete VHS care ajungeau în România în anii `80 şi `90.

”Pe casete, el (Franco Nero - n.red.) a venit odată cu Revoluţia, cu un film care se chema Morile de vânt ale lui Dumnezeu. Interpreta un personaj, Ionescu, despre care noi credeam atunci că era în rolul lui Nicu Ceauşescu. L-am întrebat când am avut ocazia şi a spus, nu, îl jucam chiar pe Ceauşescu”, spune Irina Margareta Nistor, critic de film.

După conferinţa de presă, cunoscutul actor italian a primit un premiu, din partea organizatorilor Festivalului „Buzău International Arts Festival”, pentru întreaga sa contribuţie la dezvoltarea artei cinematografice. ”Mulţumesc, Buzău! Îmi voi aminti mereu de acest mic oraş, un oraş de cultură, cu oameni fabuloşi, pe care îi voi purta mereu în inima mea!”, a fost mesajul lui Franco Nero.

Franco Nero, unul dintre cei mai apreciaţi actori italieni din toate timpurile, a fost invitatul de onoare al Festivalului ”Buzău International Arts Festival’’, eveniment ce reuneşte ediţiile cu numărul şase ale Festivalului Internaţional de Film Buzău – BUZZ IFF şi Festivalului Internaţional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B şi care se desfăşoară în perioada 25 august–25 septembrie, în municipiul Buzău şi în mai multe locaţii din judeţ.