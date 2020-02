Românul care produce îngrăşământul bio din excremente de râmă: „Îmbunătăţirea creşterii plantei este între 30% şi 100%“

Produsul final se prezintă sub formă lichidă şi provine, de fapt, din solul în care trăieşte râma. Este cel mai complex îngrăşământ descoperit de om, fiind natural, susţine Viorel Rădulescu.



Crescătorul de râme spală pământul în care se află vieţuitoarele, iar humusul produs de râme reprezintă ingredientul esenţial din îngrăşământul ecologic pe care-l obţine la capătul procesului.

„Pentru plantă este precum laptele matern când se naşte copilul. Acest produs este direct asimilabil de către plantă. Conţinând toate substanţele, planta pleacă viguroasă şi sănătoasă. Se administrează când planta are 2-3 centimetri şi, înainte de răsad, se umezeşte sămânţa ca să aibă o răsărire mult mai rapidă“, explică producătorul.



Fermierul din Vadu Paşii are în crescătorie două tipuri de râme cumparate din Ungaria. Susţine că este mare diferenţă între acest îngrăşământ şi cele chimice.



Costă 20 de lei litrul



„Este 100% natural şi conţine macro, micro şi oligoelemente care nu pot fi produse chimic. Eficienţa depinde de necesitatea plantei, iar îmbunătăţirea creşterii este între 30% şi 100%. Am avut rezultate excepţionale la cultura de tomate, de exemplu. Cineva a avut plante care erau aproape moarte şi în două săptămâni cultivatorului nu i-a venit să creadă în ce stadiu ajunseseră“, mai spune Rădulescu.