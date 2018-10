Român amendat din greşeală pentru lipsa rovinietei de 440 de ori, timp de 7 ani. Ce confuzie grosolană au făcut oficialii de la Drumuri Naţionale

Şirul de sancţiuni contravenţionale pentru rovinieta neplătită de Ion Dedu a început în anul 2010. Neobişnuit cu astfel de situaţii jenante, spune bărbatul, s-a conformat şi a achitat primele amenzi.





La acel moment, acesta deţinea un autoturism Dacia 1300, cu numelere de înmatriculare BZ-05-TRI, pe care mai tot timpul îl ţinea parcat în curtea casei.





Deşi avea dubii încă de atunci privind sursa contravenţiilor, şoferul din Gura Teghii se lăsa de fiecare dată intimidat de procesul verbal care, pe lângă o fotografie captată cu o cameră digitală ANPR, folosită în vederea recunoaşterii automate a numerelor de înmatriculare, scria clar că ”numărul de înmatriculare BZ-05-TRI nu s-a regăsit în baza de date în care sunt conţinute toate rovinietele valide la data înregistrării contravenţiei valide”.





Ion Dedu îşi întărea convingerea că ceva e necurat la mijloc cu fiecare proces verbal pe care continua să îl primească pentru lipsa rovinietei, contravenţii înregistrate de camerele de la podul Mărăcineni în zile în care el nu părăsise curtea casei. Mai mult, autoturismul său, cu numărul indicat în procesul verbal, nu mai fusese pornit de mult timp.





”Eu aveam o Dacie 1300 pe care stăteau găinile de câteva luni însă tot primeam amenzi pe numărul meu de înmatriculare. Am crezut la început că cineva a falsificat plăcuţele de înmatriculare. Maşina mea nu mai putea fi pornită pentru că începusem să dau ici-colo piese mici din ea”, ne-a declarat Ion Dedu, proprietarul Daciei 1300.





Crezând că pune capăt coşmarului care îi zdruncina liniştea şi îi subţia serios bugetul, bărbatul din Gura Teghii a mers la postul de poliţie să conteste amenzile. Le-a spus poliţiştilor că maşina sa nu avea cum să se afle la Mărăcineni, atâta timp cât zace în curte. La sfatul agenţilor, Ion Dedu a angajat doi avocaţi care nu au făcut altceva decât să conteste procesele verbale, fără să meargă şi la sursa problemei.





Astfel că, până în 2015, şoferul ghinionist avea să strângă peste 400 de amenzi pentru neplata rovinietei. Din munca grea la pădure, abia a reuşit să plătească taxele de timbru pentru contestarea unei părţi din amenzi, după care a rămas fără bani. A plecat la muncă în străinătate, dar cei aproape 15.000 de lei câştigaţi s-au risipit pe avocaţi ineficienţi. ”Cât am lucrat în Covasna, făceam naveta şi luam 70 de lei pe zi. Mă împrumutam la patron să plătesc timbrele acelea. Dar nu am mai putut plăti şi am fost executat silit”, a spus bărbatul.





Cel de-al treilea avocat angajat de Ion Dedu a făcut lumină în acest caz, la scurt timp după ce l-a preluat în portofoliul său, la sfârşitul anului 2016. În urma anchetei Poliţiei, care a pornit de la plângerea penală formulată de avocatul Andrei Petriceanu, s-a descoperit în cursul anului 2017 că în toată perioada în care Ion Dedu primea amenzi acasă, un alt bărbat, din Mărăcineni, posesor al unui autoturism Dacia Logan de culoare albastră, cu numărul de înmatriculare BZ-05-TRL, circula în fiecare zi pe podul de la Mărăcineni.





„L”-ul de la număr a fost modificat, în împrejurări neclare, ceea ce făcea să pară un „I”, faptă pe care anchetatorii au considerat-o a fi din neglijenţă.





”Am formulat plângerea penală pe ideea că i-au fost falsificate plăcuţele de înmatriculare şi aşa a fost descoperit domnul de la Mărăcineni. S-a organizat o percheziţie domiciliară prilej cu care i-au fost reţinute plăcuţele de înmatriculare pentru verificări. La expertiză s-a constatat că baza literei L, din combinaţia TRL, a fost îngroşată cu vopsea. După alte verificări, s-a constatat că pentru numărul de înmariculare TRL avea achitată rovinieta, ceea ce a generat concluzia că nu a avut intenţia de a falsifica, în mod corect din punctul nostru de vedere, fiind probabil o neglijenţă”, spune avocatul Andrei Petriceanu.





Avocatul lui Ion Dedu a început deja să conteste amenzile primite de clientul său, în valoare de peste 50.000 de lei, şi va cere daune CNAIR, pe care o consideră responsabilă pentru erorile comise de operatorii ei întrucât nu au fost în stare să facă diferenţa între între o Dacie 1300 roşie şi un Logan albastru.





”A fost un amănunt important care m-a determinat să fac plângerea penală care a pus capăt coşmarului. Când a venit la mine, în 2016, avea o amendă din Germania unde sunt redate figurile conducătorilor auto. Nu apărea autoturismul întreg ci doar figurile, iar domnul Dedu a spus că nu este el în fotografii. Până să formulăm plângerea, în 2017, am radiat maşina din circulaţie pentru a nu se mai confrunta cu astfel de situaţii”, a declarat avocatul Andrei Petriceanu.





În total, Ion Dedu a strâns peste 440 de procese verbale de contravenţie emise din 2010, care au fost puse în executare prin intermediul primăriei Gura Teghii, dar şi prin executori care prelucrau câte zece, 15 procese verbale.