Pregătiri pentru Festivalul naţional „Buzău iubeşte teatrul”

Ediţia din acest an cuprinde două secţiuni: Oficială şi Outdoor, cărora li se vor adăuga o expoziţie permanentă şi o lansare de carte. Organizatorii şi-au propus să îşi surprindă spectatorii cu cele mai frumoase poveşti de dragoste din marea dramaturgie.





Producţiile aduse de teatre din Bucureşti sunt: Fata morgana de Dumitru Solomon, Teatrul Dramaturgilor Români; Ţinutul din miezul verii de Tracy Letts, Teatrul Mic; Un tramvai numit dorinţă de Tennessee Williams, Teatrul Metropolis; Am iubit, am purtat, am pierdut, după Nora & Delia Ephron, ARCUB; Pescăruşul de A.P. Cehov, Unteatru şi Amantul de Harold Pinter, Teatrul Evreiesc de Stat.





Spectacolele prezentate de teatre din provincie sunt: Romanţioşii de Edmond Rostand, Teatrul „Alexandru Davila” din Piteşti şi Marjorie Prime de Jordan Harrison, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi. Festivalul promite o călătorie dus-întors, prin locuri imaginare (sau nu), prin ochii unor eroi curajoşi, aflaţi în căutarea dragostei adevărate.





Din rândul invitaţilor acestei ediţii, fac parte producţii semnate de creatori importanţi ai teatrului românesc, precum: Andrei Şerban, Victor Ioan Frunză, Vlad Massaci, Claudiu Goga, Vlad Cristache, Radu Iacoban, Emil Hoştină şi Vlad Stănescu.





Pentru cei mai mici spectatori se pregăteşte Secţiunea Outdoor, care se va desfăşura în faţa Teatrului „George Ciprian” şi va fi susţinută de un vechi prieten, artistul-păpuşar Valeriu Josan. Prichindeii vor afla ce este o marionetă, cum funcţionează mecanismul acesteia şi vor pătrunde tainele construirii sale. Poate fi o provocare şi pentru părinţi, desigur!





Evenimentele conexe vor cuprinde lansarea volumului „Cătălina Buzoianu: magie, abur, vis”, coordonat de Florica Ichim şi Irina Zlotea, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu” şi vernisajul expoziţiei „MUSICAL EXTRAVAGANZA: Răzvan Mazilu şi costumul spectacolului de musical”.





Festivalul are caracter competitiv, premiile fiind acordate de cele două jurii: un juriu format din specialişti în domeniul artelor spectacolului: Marius Stănescu (actor), Alina Epîngeac (critic de teatru) şi Vladimir Anton (regizor, câştigătorul ediţiei trecute BUZĂU / IUBEŞTE / TEATRU) şi un juriu al publicului, ai cărui membri vor fi selectaţi prin tragere la sorţi din rândul iubitorilor de teatru din Buzău.





Programul detaliat al Festivalului se găseşte pe www.teatrulgeorgeciprian.ro şi pe paginile facebook.com/festivalulbuzauiubesteteatrul şi facebook.com/teatrulgeorgeciprian/.