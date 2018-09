Prefectura Buzău, luată la bani mărunţi de Corpul de Control al ministrului Afacerilor Interne

Corpul de Control al ministrului Afacerilor Interne a descins, la începutul săptămânii trecute, în Prefectura Buzău, pentru a controla toate serviciile instituţiei. Controlul a durat 5 zile.





Nu mai puţin de 16 inspectori ministerial au verificat întreaga activitate a Prefecturii. Controlul n-a fost întâmplător, ci a vizat dacă au fost îndeplinite cele 150 de măsuri, constatate, in martie 2017, in urma unui alt control de la minister, care a avut loc in martie 2017, la scurt după înlocuirea fostului prefect, Aurelia Mitrea.





Actuala conducere a Prefecturii Buzău susţine că peste 90 la sută din problemele constatate atunci, la nivelul instituţiei, au fost rezolvate.





Serviciul Juridic al Prefecturii constituie una dintre sursele de probleme încă nerezolvate, indicate de catre inspectorii ministeriali. Conducerea Prefecturii Buzău se plânge însă că duce lipsă acută de personal la Serviciul Juridic. În prezent, la acest departament lucrează opt persoane şi ar mai fi nevoie de încă 5, pentru a duce la îndeplinire toate sarcinile de serviciu.





În 20 martie 2017, la scurt timp dupa ce fostul prefect Aurelia Mitrea a fost înlocuit, Corpul de Control al ministrului de Interne a sosit la Buzău. Timp de două săptămâni, peste 20 de inspectori ministeriali au verificat întreaga activitate a Prefecturii, în cadrul unei inspecţii de fond ce a vizat toate serviciile instituţiei, de la Compartimentul Juridic, până la Serviciul de permise şi înmatriculări auto.