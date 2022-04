Prânzul pe terasă, ca la bunica la ţară. Oferta unor gospodari din „Patria chihlimbarului“, reveniţi din străinătate

Multe zone cu potenţial turistic din ţara noastră sunt încă sărace în pensiuni şi localuri. A fost până de curând şi cazul „Patriei chihlimbarului“, mai precis teritoriul dintre Pătârlagele şi Colţi, o zonă rurală din Buzău foarte frumoasă şi cu multe atracţii turistice.

Dacă plănuiţi să ajungeţi în zonă, de acum puteţi lua masa pe terasa unei gospodării ţărăneşti, unde un cuplu de tineri îşi răsfaţă clienţii cu bunătăţi naturale, preparate ca la mama acasă.

”Pe platoul tradiţional avem brânzică de văcuţă, ouă de curte, slănină afumată, cârnăciori de porc şi vită. Adăugăm şi carne la garniţă. Apoi aşteptăm roşiile şi castraveţii din grădină”, spune Ionela Sburlan.

Gospodăria cuplului Cristi şi Ionela Sburlan este situată în dreptul unei curbe a drumului care duce spre atracţiile din Colţi. Cei doi au emoţii pentru că abia au deschis punctul gastronomic local din Valea Sibiciului, zonă străbătută de turiştii care ajung la Muzeul Chihlimbarului de la Colţi şi Biserica în stâncă de la Aluniş.

Foto I.B.

Ionela găteşte zinic pentru călătorii care aleg să le treacă pragul, epuizaţi şi înfometaţi din cauza aerului tare de munte.

”Începem servirea cu platou tradiţional, apoi supe, felul doi, plăcinte, cafea, apă, chiar şi un pahar de vin, ţuică, făcute de noi în gospodărie. Supa şi felul doi se schimbă zilnic şi doar platoul este acelaşi”, ne explică Ionela.

Foto I.B.

Clienţii punctului gastronomic din Valea Sibiciului stau la mese aranjate pe terasa casei, în aer liber, înconjuraţi de un peisaj superb. Au şansa să încerce, chiar şi numai pentru câteva ore, traiul tihnit şi sănătos de la ţară. Un meniu complet la punctul gastronomic Casa Gustului costă 60 de lei de persoană.

”Noi ne ocupăm de gătit, de curăţenie. În mare parte am învăţat unde am lucrat în străinătate dar multe lucruri am deprins de la părinţi, de la rudele pricepute în gospodărie. Ne mai experimentăm în timp”, spune Ionela Sburlan.

Foto I.B.





Cristian şi Ionela au revenit acasă anul trecut, după ce au lucrat 18 ani în hoteluri şi restaurante din străinătate.

”Am fost plecaţi departe de cei dragi şi ne-am întors acasă cu gândul să facem ceva. Am aflat de oportunitatea asta de a face un punct gastronomic local şi iată-ne printre primii în zonă la noi”, declară Cristian Sburlan.

Foto I.B.





Ca să-şi poată transforma gospodăria în punct gastronomic, adică local de alimentaţie publică, familia Sburlan a investit peste 20.000 de lei în lucrări de extindere a casei şi terasei.

Câteva luni au durat demersurile pentru obţinerea autorizaţiilor. Gospodăria unde se poate mânca sănătos se află între Pătârlagele şi Colţi.

