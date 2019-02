Pompierul Silviu Stanciu, declarat salvatorul de onoare al anului 2018. Patru ore a aşteptat lângă o femeie care ameninţa că se aruncă de la etaj

Este unul din cei mai experimentaţi membri ai echipei de căutare-salvare ai subunităţii din care face parte.

Multitudinea de intervenţii pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înec, rămase blocate la înălţime sau în diferite spaţii, precum şi pentru salvarea animalelor aflate în medii ostile vieţii a dus la dobândirea unei experienţe importante în domeniu.

În anul 2018 a participat împreună cu echipajul său la 14 intervenţii în domeniul specific de salvare persoane sau animale.

Sorin Stancu s-a remarcat pentru modul cum a acţionat la intervenţia din localitatea Amaru, unde echipajul coordonat de acesta a fost solicitat pentru căutarea-salvarea unei persoane căzută într-o baltă.

S-a acţionat cu o barcă pneumatic şi cu materialele din dotare, iar în urma căutărilor persoana a fost găsită, transportată la mal şi predată echipajului de prim ajutor.

Plutonierul major Sorin Stancu are 39 de ani, împliniţi pe 7 februarie, a fost încadrat în rândurile pompierilor în 2007, după profesionalizarea armatei şi renunţarea la militari în termen, activând în toată această perioadă la Detaşamentul de Pompieri Buzău.

A ajuns la pompieri după patru ani de activitate într-o unitate militară de lângă Buzău. A intrat în misiune după trei luni de pregătiri intense.

”Prima mea misiune ţin minte că a fost la Merei. Trebuia să scoatem o căţeluşă cu pui aruncată la 20 de metri adâncime. Au lătrat toată noaptea, lumea a auzit şi ne-a chemat. A fost o satisfacţie uriaşă când am încheiat cu succes intervenţia şi am simţit bucuria din jur”, spune subofiţerul Sorin Stanciu.

De atunci au urmat numeroase intervenţii pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înec, rămase blocate la înălţime sau în diferite spaţii, precum şi pentru salvarea animalelor aflate în medii ostile vieţii.

Sorin Stanciu mărturiseşte că misiunea cea mai tensionată a fost în 2017. Atunci a fost nevoit să stea aproape patru ore pe scara de intervenţii la înălţime pentru a salva o femeie care ameninţa că se aruncă de la etajul al cincilea.

Condiţiile de intervenţie erau nemaiîntâlnite de el până atunci. Era întuneric, ploua torenţial, trebuia să stea într-o poziţie incomodă şi să comunice cu ceilalţi salvatori numai prin semne, pentru a nu-i provoca vreo reacţie femeii din faţa sa. Stătea pe un pervaz de zece centimetri şi se ţinea doar de plasa pentru ţânţari.

”Femeia avea pretenţia să nu se vorbească lângă ea, astfel că nu se putea folosi staţia iar comenzile se făceau numai prin semene stabilite de jos. Dacă micşoram distanţa şi voiam să mă apropii, ameninţa că se aruncă. În momentul în care a început să se roage şi nu a fost atentă, maiorul Apostol a dat ordin prin semne să o apuc. Am simţit cum s-a smucit dar am prins-o bine”, ne-a declarat plt. maj. Sorin Stancu.

Subofiţerul mărturiseşte că intervenţia a decurs foarte bine şi datorită maiorului Apostol, coordonatorul pompierilor, şi a ofiţerului de la poliţie. A fost o intervenţie de lungă durată, în condiţii de ploaie.

Subofiţerul declarat „Salvatorul de onoare al anului 2018” a avut parte de numeroase misiuni care l-au marcat. Mărturiseşte că are o strângere de inimă atunci când sunt anunţate misiuni de salvare a unor copii din situaţii extreme.

”Una dintre intervenţiile care m-au marcat a fost la un copilaş înecat, la Cândeşti, la vărsarea spre Buzău. Când am scos copilul, o fetiţă de 5 ani, am simţit o emoţie puternică. Apoi, la Moşeşti de Robeasca, unde o femeie se afla la 15 metri în fântână. Am ajuns lângă victimă şi atunci când am pus mâna să fac legăturile şi-a dat ultima suflare. A fost un moment greu. Am evacuat-o repede din fântână dar se lovise la cap în cădere şi avea răni fatale mai ales că jos era şi apa foarte rece”, a declarat salvatorul buzoian.

Sorin Stancu spune că, după astfel de acţiuni cu urmări în plan emoţional, toţi salvatorii din structurile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, mai ales cei de la SMURD şi Descarcerare, primesc consiliere de la psihologul unităţii.

Reuşeşte să scape de problemele acumulate la serviciu mai ales cu ajutorul familiei. Spune că motivele de satisfacţie pe care cei dragi i le oferă îi încarcă baterille pentru următoarele misiuni. Fetiţele sale au rezultate foarte bune la şcoală iar una dintre ele este campioană la gimnastică.

Calificări:

- alpinist de intervenţie(cls III-a)

- conducător ambarcaţiune în zone fără regim de navigaţie

- conducător ambarcaţiune pe râuri navigabile

- conducător barcă pneumatică

- deblocare salvare

Încadrare în rândul salvatorilor din cadrul ISU Buzău - 2007

Distincţia - Salvator de onoare al judeţului Buzău al anului 2013 (acordat în 2014)

Înaintat în gradul următor înainte de expirarea stagiului minim în anul 2014

Distincţia - Salvator de onoare al judeţului Buzău al anului 2015 (acordat în 2016)

Emblema de merit ”Acţiuni umanitare” cls a III-a acordată în anul 2017

Distincţia - Salvator de onoare al judeţului Buzău al anului 2018 (acordat în 2019)

Până acum a fost recompensat cu aproape toată gama de recompense prevăzute de regulamentele militare.