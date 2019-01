Pesta porcină africană s-a extins îngrijorător în judeţul Buzău, de la începutul anului

În urma confirmării diagnosticului, de către Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală Bucureşti (I.D.S.A.) – Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnostic şi Sănătate Animală, serviciile veterinare au intervenit şi au instituit imediat măsurile aplicabile în cazul diagnosticării unui focar de PPA.





Gospodăria din Cochirleanca a fost plasată sub supraveghere oficială, s-a realizat dezinfecţia, au fost aplicate măsuri de restricţie pentru circulaţia persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor şi a mijloacelor de transport, uciderea celor trei porci fiind executată încă de la suspicionare, precum şi ecarisarea carcaselor.





Urmează ca în cursul zilei de luni Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău să se reunească pentru a adopta planul de măsuri privind controlul şi combaterea bolii, precum şi pentru adoptarea zonelor de restricţii.





Ancheta epidemiologică este în desfăşurare, a anunţat DSVSA Buzău. „Datele şi informaţiile culese în măsura în care vor depăşi sfera ocupaţională a DSVSA vor fi înaintate Inspectoratului de Poliţie judeţean Buzău pentru activităţi şi acţiuni specifice astfel încât printr-un efort conjugat să fie identificată sursa virală”, se arată într-un comunicat al DSVSA Buzău.





În acest moment, pesta porcină africană în judeţul Buzău evoluează în 8 focare din exploataţii non profesionale declarate în 7 localităţi, respectiv satul Mărgăriţi – Com. Beceni, satul Gura Dimienii – Com. Beceni, satul Amara – Com. Balta Albă (2 focare), satul Vadu Paşii – Com. Vadu Paşii, satul Focşănei – Com. Vadu Paşii, satul Scurteşti – Com. Vadu Paşii şi satul Boboc – Com. Cochirleanca precum şi un caz la mistreţ pe raza fondului de vânătoare 41 Beceni.





Prin aplicarea eficientă a măsurilor de combatere a PPA au fost stinse până la această dată 3 focare.

De asemenea, au fost introduşi porcii santinelă la nivelul a 3 gospodării, 2 din satul Amara, comuna Balta Albă, şi una din satul Mărgăriţi, comuna Beceni.





Porcii-santinelă în număr de 6 (şase) repartizaţi câte 2 (doi) în fiecare dintre cele 3 exploataţii non profesionale, vor fi cazaţi pentru o perioadă de cel puţin 45 de zile respectiv data 29.01.2019, în cazul exploataţiilor din satul Amara, comuna Balta Albă şi 22.02.2019 în cazul exploataţiei din satul Mărgăriţi, comuna Beceni, ulterior urmând a fi recoltate probe de sânge pentru depistarea prezenţei anticorpilor, în conformitate cu prevederile manualului de diagnostic.





Niciun porc nu poate părăsi exploataţia înainte de cunoaşterea rezultatelor negative ale examenelor serologice. În cazul în care nici unul dintre porci nu a produs anticorpi contra virusului pestei porcine africane, se poate realiza stingerea focarelor şi respectiv vor fi ridicate restricţiile sanitar veterinare.

Până la această dată au fost despăgubiţi doi proprietari din judeţ, valoarea totală a plăţilor fiind de 3.300 de lei.