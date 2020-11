Patru morţi şi peste 140 de noi infectări cu SARS-CoV-2, în judeţul Buzău

Un pacient in varsta de 62 de ani, contact de caz pozitiv, este confirmat cu SARS-COV-2. Ca urmare a agravarii simptomatologiei este preluat de ambulanta pentru a fi transferat la SJU Buzau. Pe drum pacientul intra in stop cardio respirator, la spital declarandu-se decesul. Comorbiditati: Ciroza hepatica, hipertensiune arterială.

Un alt pacient, in varsta de 66 de ani, se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este confirmat cu SARS-CoV-2 si transferat pe sectia ATI. Evolutia clinica este nefavorabila si survine decesul. Comorbiditati: hipertensiune areriala, sechele AVC (in antecedente), diabet zaharat tip II.

Un pacient in varsta de 90 de ani, simptomatic, este confirmat de laboratorul DSP Buzau cu SARS-CoV-2 in 26.10.20. Este internat pe Secţia Pneumologie a SJU Buzau. Starea de sanatate se agraveaza progresiv si survine decesul. Comorbiditati: bronhopneumonie, insuficienta respiratorie cronica acutizata, cardiopatie ischemica cronica dilatativa.

In dreptul decesului numarul 126 figureaza pacienta in varsta de 76 de ani se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie severa. Este confirmata cu SARS CoV-2 si transferata pe sectia de ATI. Evolutia clinica este nefavorabila sub tratament si survine decesul. Comorbiditati: insuficienta cardiaca, bronhopneumopatie cronica obstructiva, bronsiectazii, astm, hipertensiune arterială.

Echipe mixte din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne (MAI) derulează acţiuni în vederea combaterii răspândirii COVID-19, dar şi a descurajării faptelor de natură contravenţională, înregistrate în acest context. Scopul acţiunilor derulate în această perioadă este ca cetăţenii să înţeleagă importanţa respectării în continuare a recomandărilor privind limitarea expunerii în spaţii aglomerate şi purtarea mijloacelor de protecţie individuală, alături de respectarea celorlalte recomandări privind igiena personală.