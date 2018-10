Paradoxul sărăciei: să ai o rezervă uriaşă de gaze în pământ, dar să te încălzeşti iarna cu coceni de porumb adunaţi de pe câmp. Cazul localităţii buzoiene Padina

În decembrie 2014, printr-un comunicat de presă de la acea vreme, se anunţa că OMV Petrom şi Hunt Oil Company of Romania au descoperit un uriaş zăcământ de ţiţei şi gaze în sudul judeţului Buzău. Aceasta are potenţialul să fie cea mai mare descoperire din ultimii 30 de ani, din zona Munteniei.

Zăcământul a fost descoperit în perimetrul VIII Urziceni Est, prin săparea sondei de explorare Padina Nord 1, la o adâncime de peste 2.500 de metri. Descoperirea se află la circa 7–12 kilometri distanţă de zăcăminte mature, exploatate de mai bine de 50 de ani.

”Estimările obţinute din testele de producţie efectuate la cele două straturi geologice indică o producţie potenţială pe sondă de 1.200 – 2.100 bep/zi. Investiţiile de explorare care au condus la această descoperire realizată de OMV Petrom şi Hunt Oil se ridică la 5 milioane de euro”, preciza comunicat de presă.

Vestea că se află pe o adevărată comoară, le-a dat aripi autorităţilor din Padina să intensifice demersurile pentru branşarea comunei la reţeaua de gaze. Actualul primar, Ionel Chiriţă, spune că aducerea gazelor în sat este o prioritate de când a ajuns primul gospodar al localităţii. Pe parcurs, a acumulat însă numai motive de dezamăgire.

”Noi am făcut aici o asociaţie de dezvoltare pe tema asta, cu localităţi din sudul judeţului, opt plus oraşul Pogoanele, în sensul ăsta. Ne-am propus şi avem intenţia să facem toate diligenţele necesare, de a cere sprijin de la ANRE, ca să vedem ce paşi legali să facem ca împreună să rezolvăm problema gazelor. Pe parcurs am aflat care sunt greutăţile. Am fost la firme specializate şi aşa am aflat că un proiect tehnic de gaze pentru cetăţean poate să coste 8.000 de lei, pe care îi suportă cetăţeanul. Apoi, ca şi la bloc, la doi ani trebuie verificări, tot costisitoare”, spune primarul Ionel Chiriţă.

A crezut că descoperirea zăcământului uriaş va genera avantaje, în privinţa soluţiilor tehnice şi a costurilor pentru lucrări.

”Am zis că dacă Dumnezeu a făcut aşa ceva, ar fi normal să beneficiem şi noi de un avantaj. Prima dată la asta ne-am gândit cu toţii, că operatorul de gaze din zonă va fi disponibil de a investi aici, în reţeaua locală. Dar, ca şi în cazul energiei eoliene, totul se livrează în reţeaua naţională şi nu depinde numai de noi. Contractul cu statul român e de aşa fel încât să livreze în reţeaua naţională”, spune primarul din Padina.

Cei mai mulţi dintre localnicii din comuna Padina sunt bătrâni şi familii cu venituri modeste. Aceştia investesc cel puţin 1.500 de lei în fiecare iarnă pentru încălzirea cu lemne. Cei mai săraci adună coceni de pe câmp, pentru a-i băga în sobă astfel încât să facă economie de lemne. Este un obicei pe care îl găsim în toată câmpia Bărăganului, unde familiile sărace caută alternative ieftine pentru a face faţă iernilor lungi şi aprige.