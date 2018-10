VIDEO Pacienţi şi personal medical, evacuaţi din Spitalul Judeţean Buzău după ce o femeie a pulverizat spray lacrimogen pe holuri

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce femeia, din comuna Costeşti, a sosit la spital cu copilul rănit după o bătaie la şcoală.

A fost lovită cu pumnul în faţă de un bărbat, iar ea a scos spray-ul iritant-lacrimogen şi l-a descărcat pe holurile Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean.

„Am venit cu copilul meu la UPU şi în momentul în care dădeam actele doamnei de la triaj m-am trezit brusc cu un pumn în faţă. Năucită de lovitură am scos spray-ul paralizant din geantă şi am dat cu el. Recunosc, n-am mai ţinut cont de ceilalţi pacienţi. Am dat în prostie. Cum cel care m-a lovit a fugit în timp ce se bătea cu bărbatul meu încoace spre saloane m-am dus după el cu spray-ul”, a povestit femeia agresată.

Scandalul din UPU a fost continuarea unui conflict petrecut între copilul femeii şi cel al bărbatului care a dat cu pumnul.

Mama celui muşcat a venit cu băiatul la UPU, moment în care a fost lovită cu pumnul de tatăl celuilalt, pe care l-a întâlnit în spital. A urmat o bătaie ca-n filme, iar pentru că nu reuşea să facă faţă, agentul de pază a dat alarma pe unitate.

Bărbatul agresor a fost preluat de poliţişti. După 20 de minute în care au ieşit afară din cauza spray-ului lacrimogen, personalul şi pacienţii au reintrat în UPU.

Cei doi copii, colegi în clasa a şasea, la scoala din comuna Costeşti, s-au luat la bătaie într-o pauză, iar unul dintre ei l-a muşcat de spate pe celălalt.