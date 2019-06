O buzoiancă, prezentă la Mondialul de fotbal

Buzoianca Mihaela Ţepuşă şi Petruţa Iugulescu, din Târgovişte, vor reprezenta România la Campionatul Mondial de fotbal feminin, care va avea loc în Franţa, în perioada 7 iunie – 7 iulie.





Cele două românce au fost incluse de FIFA pe lista celor 48 de asistenţi, din toată lumea, care vor participa la turneul final, al treilea pe care FIFA îl organizează în Europa, după Suedia (1995) şi Germania (2011).





Mihaela Ţepuşă, în vârstă de 36 de ani, a mai fost prezentă la Campionatul European Under 19 din 2015, la Mondialul Under 20 din 2016 şi la Euro 2017 şi Mondialul Under 17 din 2018.





24 de echipe naţionale vor lua startul în această competiţie. Campioana en-titre este naţionala Statelor Unite. La casele de pariuri, nationalele Statelor Unite şi Franţei sunt principalele favorite la castigarea Mondialului.