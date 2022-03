Mobilizare de forţe în Gara Buzău, pentru preluarea a 300 de refugiaţi ucraineni sosiţi cu trenul VIDEO

O garnitură specială cu peste o mie de călători, copii, părinţii şi bunicii lor, dar şi multe animale de companie, a staţionat marţi seară mai bine de o jumătate de oră în gara Buzău.

În tren, le-au fost prezentate refugiaţilor condiţiile de cazare şi sprijin în hoteluri din Buzău, de care pot beneficia dacă decid să coboare.

Au acceptat mâna întinsă de autorităţile buzoiene aproape 300 de persoane, dornice să găsească mai repede un adăpost pentru odihnă şi o farfurie de mâncare.

”Suntem recunoscători tuturor oamenilor care ne ajută, celor care ne dau apă, mâncare, ne oferă adăpost”, declară Olga, o tânără din Odesa care a decis să coboare în Gara CFR Buzău.

Ucrainenii au fost transferaţi cu mai multe autobuze către Sala Sporturilor, unde au fost aşteptaţi cu gustări şi apă minerală. Refugiaţii au aşteptat la rând să fie repartizaţi către mai multe hoteluri din Buzău şi Sărata Monteoru.

”În acel tren erau circa 1.100 de persoane şi noi ne-am decis să încercăm să convingem pe cei din primele cinci vagoane. Nu s-au strâns câţi voiam iniţial, apoi am mers şi în celelalte vagoane. Am strâns atât cât putem gestiona la acest moment”, declară Daniel Ţiclea, prefectul judeţului Buzău.

Printre cei cărora Buzăul le va fi casă în următoarele zile este şi Irina, o profesoară de 43 de ani care a fugit din Nicolaev, împreună cu fiica sa şi alte două familii, după ce ruşii au început să le bombardeze oraşul.

”Copiii noştri suferă foarte mult. În primele cinci zile, copiii noştri, în special fetiţa mea, tremura tot timpul şi mă îngrijora foarte mult starea ei. Am aşteptat cinci zile apoi am decis să părăsim casa pentru că am vrut să-i salvez viaţa”, mărturiseşte Irina.

Planul celor mai mulţi dintre ucrainenii sosiţi în Buzău este ca după câteva de odihnă zile să-şi continue drumul spre vestul Europei. Alţii se gândesc să rămână aici până se termină războiul, pentru a se întoarce mai repede în Ucraina.

Vă recomandăm să mai citiţi: