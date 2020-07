Mesajul din România al unui chirurg palestinian pentru medicii din ţara natală: „Ajutaţi colegii infecţionişti în lupta cu COVID-19“

Cu peste 9.000 de cazuri şi 57 de decese, la o populaţie de 5 milioane de locuitori, Palestina figurează printre statele cu o creştere rapidă a numărului de infectări cu SARS-CoV-2. Mai grav este că numeroase cadre medicale au contractat boala.

Veştile despre criza sanitară care se agravează au ajuns şi la urechile unui medic palestinian cu cetăţenie română, angajat al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat.

Deşi este specialist în chirurgie laparoscopică, de la începutul pandemiei, medicul Adnan Al Aloul activează ca infecţionist, după ce unitatea buzoiană a devenit spital exclusiv pentru pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, medicul Adnan Al Aloul le împărtăşeşte prietenilor din Palestina, între care multe cadre medicale din spitale sufocate acum de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2, experienţa acumulată în unitatea medicală din Râmnicu Sărat de la transformarea acesteia în spital suport pentru pacienţi cu COVID-19.

”Primii 40 de pacienţi ne-au fost distribuiţi tuturor medicilor indiferent de specialităţi. Partea mea a fost de 12 pacienţi, iar trei zile mai târziu, încă opt, adică aproximativ 20 pacienţi, toate cazuri non-chirurgicale, cazuri ciudate pentru mine, pentru că nu este specialitatea mea”, scrie chirurgul Adnan Al Aloul.

Adnan Al Aloul susţine că este momentul ca toţi medicii din ţara sa natală să înveţe noţiunile de bază din specialitatea medicală care se ocupă cu diagnosticarea şi tratarea bolilor contagioase, pentru a veni în ajutorul infecţioniştilor.

Medicul palestinian spune că a fost nevoit să înveţe din mers protocoalele medicale pentru pacienţii cu boli infecţioase, de la colegii specialişti şi din comunicările epidemiologilor români care actualizează permanent strategia de luptă împotriva pandemiei de COVID-19.

”După această experienţă, o spun fraţilor şi colegilor mei medici din Palestina şi din Hebron, mai ales, toţi ar trebui să recunoaştem tratamentul acestei boli, nu doar specialistul în boli infecţioase sau internistul. Noi toţi, din toate specialităţile, ar trebui să ne ajutăm colegii şi, dacă există multe cazuri, să ajutăm acolo unde sunt puţini infecţionişti în lupta cu COVID-19”, scrie Adnan Al Aloul.

Acesta le explică colegilor, în arabă, că protocolul românesc în tratarea pacienţilor, asemenea celui din toată Europa, are eficienţă ridicată.

”Am început să aplic ceea ce am citit despre COVID în ultimele două luni că aproape am devenit expert în această boală. (...) Pacienţii în stare medie şi uşoară, cu tratament şi protocol român preluat din Europa, în a zecea zi au fost testaţi negativ două zile la rând şi i-am trimis acasă. Cazurile grave au avut dificultate respiratorie, suferinţă mare din punct de vedere medical şi psihologic, cu procent de oxigen sub 82 % (normal peste 96 %). Au primit oxigen şi tratament conform protocolului românesc, iar după aproximativ de 20 zile au fost trimişi acasă în stare bună”, spune Adnan Al Aloul.

Adnan Al Aloul le-a transmis un mesaj de încurajare la începutul pandemiei şi locuitorilor municipiului Râmnicu Sărat, după ce au aflat că spitalul lor devine unitate tampon pentru pacienţii cu COVID-19. Doctorul Adnan promitea atunci că tot personalul medical o să fie echipat complet şi nu va transmite boala în comunitate.