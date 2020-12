Mesajul unor buzoieni, după 15 ani de muncă în Italia: „Dragi români, nicăieri nu e mai bine ca acasă“ VIDEO

În luna noiembrie 2019, în comuna Bălăceanu din judeţul Buzău s-a deschis prima fabrică de sucuri naturale din Buzău. Aici lucrează soţii Drăghici, ajutaţi de fiul Cristian şi de nora lor, care storc fructe proaspete pentru prepararea sucului „Livada Evei”.

Mica fabrică de suc are dotare de ultimă generaţie şi a fost pusă pe picioare printr-o investiţie de 200.000 de euro, un sfert din sumă venind printr-un proiect start-up.

”Am construit hala, am făcut proiectul, am obţinut cei 42.000 de euro din start-up, iar până la 200.000 am pus eu şi fiul meu”, spune Romică Drăghici, proprietarul fabricii de suc Girasole din comuna Bălăceanu.

La mijlocul anilor 2000, Romică Drăghici şi-a luat familia şi s-a stabilit în Italia, în căutarea unei vieţi mai bune. După mulţi ani de muncă, soţii Drăghici au decis să se întoarcă acasă pentru a-şi investi banii strânşi în Italia şi priceperea în fabrica de sucuri.

„Am ales sucurile naturale pentru că ştim cât sunt de sănătoase şi de cerute pe o piaţă în care aproape toate produsele sunt îmbibate de E-uri. Am mai aflat că în Buzău chiar nu exista nicio fabrică de sucuri naturale şi mi s-a părut ciudat ca, la câte fructe are judeţul ăsta, să nu aibă o fabrică de procesare”, spune Romică Drăghici.

Foto Iulian Bunilă

Produsul principal este sucul de mere, dulce, aromat şi fără conservanţi. Deocamdată, fabrica Girasole, din Bălăceanu, foloseşte mere ionatan şi golden, ca materie primă, pentru că sunt mai zemoase şi foarte sănătoase. Aromatul produs ajunge în pungi de doi litri, care sunt apoi introduse în cutii de carton.

”Producem trei sortimente de suc. Unul numai din mere golden şi ionatan, altul combinat cu morcov, iar celălalt, din mere şi sfeclă roşie. Toate sunt naturale, foarte sănătoase”, spune Romică Drăghici, proprietarul fabricii.

Foto Iulian Bunilă

Într-o zi, utilajele moderne ale fabricii pot produce o mie de litri de suc natural, numai bun de dat copiilor în locul nesănătoaselor licori care au invadat piaţa. Produsele fabricii buzoiene sunt obţinute prin stoarcerea sucului din pulpă şi prin frecare mecanică.

Fructele şi legumele folosite în producerea sucurilor sunt spălate, sortate şi direcţionate către utilajul de presare. Înainte de a intra sub presa mecanică, anumite fructe sau legume, precum morcovii, sunt curăţate mecanic pentru a li se înlătura coaja.

Merele sunt tăiate în bucăţi mai mici înainte de presare. Traseul fructelor durează mai puţin de două ore până devin suc. Spălarea merelor este obligatorie, pentru a nu modifica gustul sucului.

”Fructele sunt preluate de o banda transportoare şi trimise într-un tocător. De aici, merele sunt transferate manual într-o presă, care stoarce atât cât trebuie pentru a nu afecta calitatea sucului”, explică Romică Drăghici.

Foto Iulian Bunilă

Culoarea şi aroma provin întotdeauna din fructele sau legumele din care a fost obţinut sucul. Sucurile de mere pot avea diferite arome, în funcţie de soiurile din care acestea au fost făcute, mai acre sau mai dulci.

Sucul pompat din utilajul de stoarcere ajunge în filtre pentru decantare, ce îndepartează fibrele din ingrediente, apoi în tancurile de pasteurizare, unde stă timp de 15 minute până ajunge la temperatura de aproximativ 80°C.

”Stoarcerea pulpei se face la o anumită presiune, care dacă este depăşită modifică proprietăţile sucului. De asemenea, pot apărea modificări şi dacă fructele nu sunt bine spălate”, spune Romică Drăghici.