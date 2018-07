Medicul acuzat că a uitat un tampon într-un pacient, anchetat de superiori. „Un bandaj ar fi putut fi uitat în stomac, nu în colon”, susţine directorul medical

Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău reacţionează în cazul acuzaţiilor de malpraxis venite dinspre familia unui pacient buzoian, care s-a plâns că, după o operaţie, medicii i-au uitat un tifon în abdomen.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean au transmis un punct de vedere referitor la situaţia apărută în presă, potrivit căreia un bărbat de 71 de ani, operat acum şase luni la colon, s-ar fi trezit după şase luni cu un tifon în abdomen.

„Noi, ca şi conducere, ne-am autosesizat şi am deschis o anchetă internă. Pacientul susţine că a sustras acasă un tifon după o perioadă de 6 luni. Dacă un pacient ar fi avut aşa ceva în corp cu siguranţă făcea diverse complicaţii mai ales că se afla sub tratament chimioterapic şi avea o imunitate foarte scăzută. Nu am o explicaţie pentru cum a ajuns tifonul acela în corp dar pare din altă parte. Noi vom continua ancheta să dăm o rezoluţie oficială însă în acest moment medicii nu au nici o culpă exceptând aceea că nu a consemnat în foaia de observaţie. Un bandaj dacă ar fi putut fi uitat undeva atunci el era uitat în stomac şi nicidecum în colon ”, a declarat, pentru Observatorul Buzoian, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, dr. Dragoş Porumb.

Bărbatul susţine că a descoperit totul la şase luni după intervenţie, când bucata de material textil a ieşit prin orificiul făcut de chirurgi.

Iată punctul de vedere al spitalului:

Legat de acuzaţiile aduse de către familie, cum că la operaţia iniţială, din luna decembrie 2017, a fost uitată o bucată de tifon în colon, care s-a exteriorizat prin colostomă, este foarte puţin probabil acest lucru din mai multe motive:

Operaţia de rezecţie colonică nu implică introducerea în colon a materialului textil absorbant;

Pacientul în tratament chimioterapic este imuno-suprimat şi un eventul corp străin ar fi dat reacţii imediate (febră, peritonită, supuraţie, ocluzie), daca ar fi existat un corp strain in colon, acesta ar fi determinat obstructia colonului- ocluzie in cel mult 2-3 zile post operator si nu ar fi fost expulzat la 6 luni distanta. Fecalomul extras din colostomă este depozitat în recipient specific, cu orificiu îngust şi nu poate fi extras decât cu pense lungi sau prin ruperea lui (soţia pacientuluui susţine că a luat facalomul- din acest recipient la care în mod normal pacientul sau aparţinătorul nici nu are acces).

După finalizarea anchetei interne, conducerea spitalului va transmite concluziile acestui caz şi măsurile dispuse.

Familia bărbatului a sesizat spitalul, Colegiul Medicilor şi Poliţia care au demarat verificări. „A fost depusă o sesizare, iar poliţiştii de la Iinvestigaţii Criminale efectuează cercetări în acest sens. A fost întocmit dosar penal, iar la finalul cercetărilor dosarul urmează să fie înaintat unităţii de parchet competente”, a declarat purtatorul de cuvânt al IPJ Buzau, Mihai Draghiciu.