Jandarmeria Buzău, singura instituţie care a dat curs apelului pentru salvarea unei berze rănite

Sanda Ionaşcu spune că a tras pe dreapta şi a încercat să acorde primul ajutor păsării rănite, dar rana era profundă şi necesita intervenţia unui medic veterinar.

Acesta a fost motivul pentru care a sunat la mai multe instituţii solicitând ajutor. Jandarmii au răspuns solicitării, după ce mai alte instituţii solicitate i-au refuzat ajutorul spunînd că nu este de competenţa lor

"În aceasta dimineaţă, pe variantă, la intrarea in Satul Spătaru, în câmp se afla o barza rănită. Din păcate competenţe pentru aşa ceva nu sunt pe raza judeţului Buzau, cel mai apropiat centru fiind la Focşani. Am văzut barza şi am hotărât să o salvez. După multe refuzuri de intervenţii, am gasit deschidere la cei mai umani dintre umani, şi anume la Jandarmeria Buzău", a declarat Sanda Ionaşcu, femeia care a descoperit pasărea rănită.

Barza a fost recuperată în condiţii de siguranţă şi va fi dusă la veterinar.