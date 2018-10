Inginera care ajută oameni sărmani prin zeci de campanii organizate pe Facebook: „Tot ce doresc este să-mi fac viaţa utilă“

Diana Rus s-a născut şi a crescut în Buzău, are 32 de ani, inginer de profesie care, după o perioadă scurtă de timp în care a activat în acest domeniu, şi-a găsit adevărata menire, aceea de a lucra cu oamenii.

Astfel a ajuns să lucreze în vânzări şi să-şi clădească propria afacere pornind de la zero. Mărturiseşte că importantă pentru ea este activitatea umanitară pe care a demarat-o cu aproape doi ani în urmă.

Diana Rus este preşedintele Asociaţiei ”Împreună pentru buzoieni” şi de câteva luni iniţiatoarea proiectului ”Buzăul curat”.

Reporter: Ce te-a determinat să urmezi această cale, aceea de a oferi celor din jurul tău?

Diana Rus: Am început în ianuarie 2017 şi scopul meu este de a îmbunătăţi viaţa familiilor şi a persoanelor singure într-o măsură cât mai mare. Bineînţeles, mă refer la oameni cu posibilităţi financiare limitate sau inexistente.

La început m-am axat pe furnizarea de alimente, iar în timp m-am implicat în construcţii, renovări, reparaţii, achiziţia de electrocasnice, campanii de strângere de fonduri pentru operaţii, diferite proiecte în care am motivat buzoienii să se implice direct şi activ, cum ar fi proiectul ”Adoptă un copil” şi ”Ziua de naştere”.

Reporter: Care a fost primul caz, cum a decurs campania şi ce final a avut?

Diana Rus: Mereu m-am considerat un om bun, până am realizat că nu făceam mare lucru care să susţină această autocaracterizare. Lipsea acţiunea cu alte cuvinte.

Aşa am ajuns în decembrie 2016, de sărbători, în urma unei vizite la o familie cu probleme, să-mi dau seama că vreau să repet ceea ce făcusem, adică să implic şi alte persoane să mi se alăture, dar lunar, nu doar de sărbători.

Am realizat că acea familie va termina donaţiile pe care le-am dus şi va ajunge din nou în situaţie grea în care am descoperit-o. Prin urmare am iniţiat un grup pe facebook în care încurajam prietenii să doneze lunar o sumă pentru a strânge cele necesare măcar unei familii.

Reporter: Care este povestea care te-a impresionat cel mai mult dintre cele pe care le-ai strâns în portofoliu?

Diana Rus: Nu pot aminti un caz anume, pentru că m-au impresionat mai multe, în general cazurile de copii sau bătrîni abandonaţi. Pentru mine, toate cazurile sunt la fel ca intensitate şi ca mod de implicare, în sensul că acord acelaşi interes în a-i asculta şi de a găsi soluţii pentru situaţia lor.

Reporter: Ce te animă în această activitate, cumva satisfacţia care te copleşeşte la finalul fiecărei acţiuni?

Diana Rus: Ceea ce fac este foarte greu, de la impactul emoţional şi psihologic pentru care trebuie să fiu pregătită la fiecare vizită, crearea postărilor pe pagina de facebook, menţinerea unei limite între mine şi persoanele pe care le găsesc, stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte ajutorul, organizarea vizitelor, strângerea donaţiilor, solicitarea de informaţii din diverse surse, primărie, vecini, şi până la a ţine piept judecăţii oamenilor.

Acestea fiind spuse, faptul că am reuşit să ajut absolut orice caz pe care l-am abordat, că am reuşit să-mi formez o echipă de oameni de bine, că am lăsat în urmă realizări concrete şi că alţi oameni au început să se preocupe şi să se implice este cea mai mare satisfacţie. Tot ce îmi doresc este să-mi fac viaţa utilă şi ca bonus am parte de provocări şi aventuri.

Reporter: Cine sunt susţinătorii tăi în acest demers nobil?

Diana Rus: Mă susţin în mare parte oameni care m-au descoperit pe internet sau au citit despre cazuri în presă.

Reporter: Cum identifici cazurile vulnerabile pentru care decizi să mobilizezi oamenii?

Diana Rus: La început plecam cu maşina plină de haine prin sate şi căutam familii care aveau nevoie de ajutor. Cu trecerea timpului, oamenii au început să mă cunoască şi să mă contacteze pentru a-mi aduce în atenţie cazuri.

Nu preiau orice caz. Mai întâi mă informez despre acesta, vizitez familia dacă mai este cazul după ce primesc informaţiile şi stabilesc ce trebuie făcut şi în ce măsură. În unele cazuri a fost nevoie doar de un imbold şi de încurajare pentru ca lucrurile să se schimbe în bine pentru familia respectivă.

Reporter: Ai avut până acum dezamagiri legate de activitatea de voluntariat?

Diana Rus: Dezamăgirile sunt cam de domeniul trecutului. Ce am învăţat din propria experienţă de a lucra cu oamenii este să nu am aşteptări. Şi asta fac. În fiecare zi o iau de la capăt cu apelul către oameni, autorităţi, instituţii fără să mă aştept că voi primi şi ajutor. Totul este imprevizibil şi spun asta chiar dacă am o echipă alături de mine care ajută lună de lună.

Şi componenţa acestei echipe se schimbă. Nu am aşteptări şi nu mai am parte de dezamăgiri, pentru că nu-mi pun speranţa în nimeni. Dar îmi doresc ca oamenii să nu mai judece şi să acţioneze atunci când simt că pot schimba ceva.

Reporter: Care este mesajul pe care vrei să-l transmiţi prin ceea ce faci?

Diana Rus: Nu mi-am exprimat adevăratul mesaj pe care vreau să-l transmit până acum. Că încurajez buzoienii să se implice în acţiuni de caritate e clar. Dar ce vreau să transmit altora este să-şi urmeze inima, să aibă curaj să iasă din zona de confort, să nu mai asculte ce spun cei din jur, să nu mai judece şi să acţioneze înainte să intervină mintea şi să le dea o mie de motive pentru care nu e bine să facă ceva.

Fiecare om poate decide pe cine şi cum să ajute, iar eu nu sunt aici să învăţ pe cineva cum să o facă, tot ce vreau să evidenţiez este că situaţia noastră actuală ca ţară, comunitate nu se va schimba, din punctul meu de vedere, decât prin compasiune.

Reporter: Ce ai de gând să faci în continuare în acest domeniu?

Diana Rus: Nici nu am timp să mă bucur de vreo reuşită pentru că mă gândesc mereu la următorul pas, mă gândesc cum să-mi pun în aplicare următoarea idee. Planurile mele sunt atât de mari încât mă sperie, dar mă şi entuziasmează. Concret nu voi exemplifica decât la momentul în care mă decid să-mi demarez proiectele cum am făcut şi până acum.

Ce pot să spun este că îmi doresc să-mi măresc echipa, să am un impact pozitiv şi mai mare în viaţa oamenilor care îmi ies în cale şi să ajut cât mai mulţi copii să-şi fructifice talentele. Mă gândesc la dezvoltare personală şi la unitate. De aceea invit pe cine e într-adevăr interesat să ajute să se alăture echipei noastre aici: https://www.facebook.com/groups/impreunapentrubuzoieni/

Voi continua şi cu proiectul ”Buzăul curat”, ce are ca scop nu numai acţiunile de ecologizare cunoscute până acum, dar şi multe campanii de conştientizare privind menţinerea curăţeniei.

Pagina: https://www.facebook.com/buzaucurat.impadurit/

Grupul: https://www.facebook.com/groups/buzaulcurat/