Imaginea surprinsă după întâlnirea unui cunoscut fotograf cu ursul, în sălbăticia din Ţinutul Buzăului

În postarea sa, Marius Iancu a scris că mai întâi a descoperit şi fotografiat urme de lup în Munţii Buzăului. După aceea a avut loc întâlnirea cu Moş Martin.

”Se plimba prin pădure, iar când ne-a observat s-a aşezat. Cred că ne-a privit vreo două minute, apoi s-a ridicat şi a făcut doi paşi spre noi, ca într-un final să plece. A coborât într-o vale, iar noi am plecat bucuroşi spre casă, după o săptămână în care am umblat foarte mult, însă fără prea multe întâlniri”, este mesajul care însoţeşte fotografia realizată de Marius Iancu.

Portofoliul lui Marius Iancu de fotografii din sălbăticia Subcarpaţilor de Curbură este mult mai mare. Aici este situat arealul cunoscut ca ”Ţinutul Buzăului”, o zonă complet rurală, în care găsim şi acum sate tradiţionale şi oameni care locuiesc în mijlocul pădurii.

Aproape toată lumea de aici trăieşte în armonie cu natura, inclusiv cu animalele sălbatice care sălăşluiesc pe aceste meleaguri. Pagina dedicată Ţinutului a fost alimentată, de-a lungul timpului, cu numeroase instantanee din sălbăticia meleagurilor buzoiene, cele mai multe, realizate de Marius Iancu.

”Am început să îndrăgesc natura pe vremea când eram cercetaş şi am învăţat să o iubesc cu adevărat atunci când mi-am descoperit pasiunea pentru fotografie. Fac asta din 2009, însă abia în ultimul an am simţit gustul sălbăticiei. Acolo am reuşit să-mi înving frici şi tot acolo mi-am găsit fericirea”, scrie Marius Iancu pe blogul personal