GALERIE FOTO Trump, Mihai Viteazul şi Moş Crăciun, pe globurile pictate de o artistă din Buzău

De peste patru ani, pasiunea Vioricăi Şerbănoiu este de a reînsufleţi obiecte vechi, de la cutii de bijuterii la haine şi încălţăminte purtată, cu ajutorul pensulei, al culorilor şi al imaginaţiei. Sunt lucrări care necesită zile de muncă.

În luna decembrie, artista îşi adaptează activitatea şi pictează pe globuri pentru pomul de iarnă, diverse modele care îi sunt sugerate în urma unor comenzi care vin din toată ţara. Dacă pentru decorarea unui tricou îi trebuie o jumătate de oră iar pentru un pantof, o oră, la personalizarea unui glob lucrează peste două ore.

”În privinţa culorilor, în primul an am folosit vetro, pentru sticlă. Acum folosesc acrilice, pentru că sunt şi rezistente şi uşor de întins pe suprafaţa alunecoasă. Comand globurile la o fabrică de suflat din Oradea. Sunt din sticlă, foarte fragile. Este dificil de lucrat pe acest suport. Este migălos, greu de ţinut în timpul lucrului, de aceea am şi inventat un suport”, spune Viorica Şerbănoiu.

Viorica lucrează chiar şi în perioada sărbătorilor, nu de puţine ori fiind nevoită să plece la 3 dimineaţa din atelierul ei. ”M-am aglomerat foarte mult în decembrie şi mi s-a tot spus că mi-ar fi fost mai uşor dacă mă apucam mai devreme de pictat globuri. Dar, în vară, toamnă, nu ai aceeaşi tragere de inimă ca acum, când te cuprinde spiritul acesta al sărbătorilor de iarnă. Acum aş picta non-stop globuri”, mărturiseşte Viorica Şerbănoiu.

De la începutul lunii decembrie, Viorica Şerbănoiu a realizat sute de globuri personalizate, pe care le-a decorat cu peisaje, flori sau îngeraşi. A mai primit comenzi prin intermediul paginii sale de Facebook pentru globuleţe cu crăciuniţe, braduţi şi personaje celebre.

”Anul acesta a fost unul inedit, în privinţa comenzilor. Am avut comandate multe globuri de către elevi din Colegiul Hasdeu pentru profesori de la clasa lor. Au cerut teme cu specificul disciplinei sau replici ale acestor dascăli. La filosofie au vrut un creier care alerga pe bandă. Un glob cu figura lui Trump a fost pentru profesoara de geografie, cu un x roşu, pentru că acesteia îi este antipatic preşedintele american. La română a fost revista Dilema, la Matematică, au vrut un înger şi o formulă, iar la fizică a fost Einstein”, spune Viorica Şerbănoiu.

Globurile pictate de artista din Buzău se vând cu 30, până la 50 de lei, în funcţie de diametru. Unii clienţi îi cer pictoriţei să scrie pe globurile comandate diverse mesaje şi numele celor cărora le sunt destinate cadourile.