FOTO Fotomodel din Buzău admis la faimoasa Universitate Sorbona: „Şcoala este pe primul loc“. Ce va studia în Paris

Bianca Banu are 18 ani şi a absolvit Ştiinţe sociale la Colegiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ din Buzău, şcoală de top la nivel naţional. A terminat liceul cu media 9.70, iar zilele acestea parcurge examenul maturităţii.

„Întotdeauna am învăţat din plăcere şi nu din obligaţie. Mama nici măcar nu mă întreba dacă mi-am făcut lecţiile pentru că avea deplină încredere în mine şi nu am dezamăgit-o. Important este ca omul care chiar vrea să înveţe să ştie care îi sunt priorităţile. Eu am ştiut că şcoala este pe primul loc“, ne-a declarat Bianca.

La început, tânăra a dorit să studieze în ţară, la Academia de Poliţie, însă aspiraţiile i s-au schimbat radical. A aplicat la zece universităţi din străinătate, fiind acceptată la şapte dintre ele. Printre acestea şi Sorbona, faimoasa universitate din Franţa unde au învăţat, de-a lungul vremii, mari personalităţi ale lumii, precum Marie Curie, Jacqueline Kennedy sau prinţesa Caroline de Monaco.

„Mă orientasem în clasa a XI-a către admiterea la Academia de Poliţie. M-am şi pregătit pentru asta, dar i-am spus mamei că vreau să aplic şi în Franţa. Visam de mică să ajung la Sorbona. Sincer, am aplicat cu gândul că nu am nimic de pierdut. Visul meu a fost acela de a studia, de a cunoaşte lumea, mai ales Franţa, fiind pasionată de limba franceză“, a mărturisit eleva, care se pregăteşte să studieze în Paris.

Înscrierea s-a făcut prin corespondenţă. Bianca le-a prezentat celor de la Sorbona notele din clasele a XI-a şi a XII-a, CV-ul, o scrisoare de intenţie şi un eseu despre ceea ce doreşte să studieze. A mai avut nevoie şi de un certificat de limbă, pe care îl deţinea deja.

”Bianca este unul dintre copiii buni pe care îi dă Hasdeul în acest an, anul 150 de când există această şcoală. Ne-a făcut marea bucurie de a fi admisă la Sorbona, unde va urma Dreptul. Nu este puţin lucru să mergi în Paris, în zona aceea a cartierului celebru şi să studiezi la Sorbona. Intri într-un loc unde te întâmpină pălăria lui Richelieu şi o universitate atât de celebră. Este unul dintre copiii care toată viaţa o să vorbească frumos despre şcoala pe care a absolvit-o”, a declarat Ionel Banu, directorul Colegiului Naţional B.P. Hasdeu din Buzău.

„Modellingul m-a ajutat să fiu independentă“

Buzoianca nu pare deloc modelul elevului care stă tot timpul cu nasul în carte. S-a apucat de modelling la 14 ani, iar până în clasa a douăsprezecea a participat la diverse şedinţe foto şi prezentări de modă. „Modellingul m-a ajutat să mă descurc într-un fel singură, să fiu mai independentă, pentru că, să spunem drept, am câştigat câţiva bani şi cred că mă va ajuta şi pe mai departe. Am mers la şedinţe foto pentru câteva firme de haine din oraş, la câteva contracte de hostess, dar pe primul loc în această perioadă a fost învăţatul. În fiecare an am luat premiul întâi la liceu însă am avut timp şi pentru alte activităţi în timpul liber. Am făcut nu numai modelling, am practicat şi sport, mergeam la alergat, mai ales când mă pregăteam pentru Academia de Poliţie“, a declarat fotomodelul.

Viaţa Biancăi va intra într-o nouă etapă, după plecarea la Sorbona. Tot şcoala va fi pe primul plan, însă fotomodelul buzoian se ambiţionează să-şi ducă mai departe şi pasiunea. „Bianca are un look deosebit. Depinde foarte mult de şansa pe care o va avea în Franţa. Poate avea şanse inslusiv pentru podium, unde sunt fetele peste 1,75 m înălţime, deoarece are un mers foarte bun şi atitudine, care vor conta în casting. Nu va fi luată de pe stradă, ci va aplica pentru anumite agenţii“, a declarat Gabi Enciu, managerul agenţiei de modele care a descoperit-o pe Bianca Banu.

Tânăra nu este sigură că va reveni în ţară după cei trei ani de studiu la universitatea pariziană. Vrea ca în al patrulea an să se specializeze în Ştiinţe Politice şi apoi să lucreze în Diplomaţie, într-o ambasadă sau chiar la Parlamentul European. Ea vrea să continue şi activitatea de fotomodel în Franţa, atât din plăcere, cât şi pentru a avea o sursă de venit.