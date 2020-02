Fostul prefect, Carmen Ichim, prima femeie care intră în cursa pentru conducerea Consiliului Judeţean Buzău

Ea a adăugat că este prima femeie care intră în cursa pentru această funcţie.





„Sunt onorată de echipa din Pro România pentru a fi aleasă ca şi candidat pentru preşedinţia Consiliului Judeţean. Sunt primul candidat femeie care va candida pentru această funcţie şi sunt convinsă că alături de membri Pro România vom reuşi alături de buzoieni să ne punem în aplicare proiectele pentru dezvoltarea Buzăului. Am experienţă în administraţia publică şi cred că am demonstrat că am energia şi forţa de a duce la finalizare proiectele începute”, a declarat Carmen Ichim.





Prezent la conferinţă, Constantin Ionescu, noul membru al PRO România, a precizat că va fi candidatul formaţiunii politice pentru Primăria Buzău.





„Mulţumesc pentru primirea şi susţinerea necondiţionată pe care am primit-o din partea doamnei Ichim şi a domnului Rache pentru un proiect de performanţă în administraţie pentru că atâţia ani şi eu şi doamna Carmen Ichim am fost pentru acest oraş. Am primit invitaţia de a candida în tandem. Pentru mine politica este despre oameni şi pentru oameni şi nu despre partide. Politica este ceea ce faci pentru oameni. Cred cu tărie în această echipă, nu mai este un secret că ceea ce am făcut până acum se va concentra în votul pe care îl vom obţine”, a spus Constantin Ionescu.