Florina Stoian, inspectorul general al ISJ Buzău, s-a înscris în ALDE

Florina Stoian a apărut la conferinţa de astăzi, organizată la sediul ALDE, la masă cu Ministrul Mediului şi vicepremierul Graţiela Gavrilescu, senatorul Dorin Bădulescu şi deputatul Adrian Mocanu.





Fost membru PDL iar apoi PNL, Florina Stoian a decis să se înscrie într-un nou partid politic pentru a avea parte de „protecţia politică” care i-a lipsit în ultimii ani şi fără de care a fost „atacată din toate părţile”.





„Astăzi m-am înscris în ALDE, am venit lângă oameni pe care îi cunosc şi cu care am lucrat în politică împreună. În ultimii doi ani eu m-am detaşat de politică şi nu am vrut să fac politică la IŞJ dar aţi văzut că nu a fost bine pentru că am fost lovită din toate părţile. Acum am primit sprijinul ALDE şi am încredere că cu această echipă vom obţine rezultate foarte bune”, a declarat Florina Stoian într-o conferinţă de presă.





Noul membru ALDE a declarat că nu are cunoştinţă să mai existe un alt reprezentant din Inspectoratul Şcolar Judeţean care să adere la aceeaşi formaţiune politică. Totodată, Florina Stoian a adăugat că nu vizează neapărat o funcţie în ALDE şi că orice sarcină i se va da o va realiza fără rezerve.