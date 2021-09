Experţi UNESCO vizitează Ţinutul Buzăului. Sunt 101 criterii de îndeplinit pentru primirea statutului de geoparc recunoscut mondial VIDEO

Experţii petrec în Buzău patru zile, timp în care vor vizita toate obiectivele importante din cadrul acestui proiect: vulcanii noroioşi, trovanţii de la Ulmet, Focul Viu, dar şi aşezările rupestre din Bozioru.

Dacă va fi acceptat, acesta va fi al doilea geoparc UNESCO din România, după cel din Ţara Haţegului. Demersul pentru includerea Ţinutului Buzăului în patrimoniul UNESCO a început în anul 2007, iar dosarul a fost finalizat şi trimis la Paris în luna decembrie 2020.

Cei doi experţi recunoscuţi ca fiind extrem de riguroşi, Ilias Valiakos (Geoparcul Insula Lesvos, Grecia) şi Margaretha Roelfs (Geoparcul Hondsrug, Olanda), se vor asigura că realitatea din teren coincide cu cea din dosarul de acreditare. Pentru ca ”Ţinutul Buzăului” să fie primi în clubul exclusivist al geoparcurilor UNESCO, trebuie analizate 101 criterii, la care cei doi evaluatori sunt extrem de atenţi.

”Atmosfera este foarte pozitivă, am avut deja o mică şedinţă la sediu şi ne-au spus că suntem mult în faţa multor geoparcuri aspirante care aplică. Deci, până acum, suntem bine”, spune Răzvan Popa, director Asociaţia Ţinutul Buzăului.

Cei doi experţi au găsit la Buzău o echipă tânără, dedicată în întregime acestui proiect. ”Am văzut multe, multe lucruri impresionante, dinamice şi originale de pe urma cărora am avut de învăţat şi de primit idei noi. Despre asta e vorba, despre reţea, schimb de idei, despre lucruri noi”, declară Ilias Valiakos, evaluator UNESCO.

Ţinutul Buzăului poate beneficia din plin de statutul de geoparc UNESCO, devenind astfel parte a reţelei globale a Geoparcurilor. ”Important este că vă aflaţi în această reţea imensă la nivel mondial şi, de asemenea, la nivel european, unde este foarte uşor de conectat, de colaborat, cu beneficii de ambele părţi, pentru regiune. Deci, veţi avea schimburi culturale, ceea ce este, de asemenea, foarte pozitiv, şi vă permite înţelegerea altor culturi, altor moduri de viaţă şi alte locuri”, spune Margaretha Roelfs, evaluator UNESCO.

În opinia experţilor, proiectul Ţinutul Buzăului este unul de succes, care merită recunoaşterea internaţională. ”În primul rând are valori geologice, are valori culturale, are valori naturale. Are oameni care merită o viaţă mai bună, alături de care e o plăcere să lucrezi, să inovezi, să creezi, să promovezi în Româna, în lume şi merită pentru că în spate e o muncă îndelungată. Un geoparc nu e o simplă etichetă”, spune Alexandru Andrăşanu, de la Universitatea Bucureşti.

Experţii internaţionali vor analiza impactul proiectului “Buzău Land” asupra comunităţii. În urma vizitei pe teren, evaluatorii vor acorda un feedback general, fără a da imediat un verdict. După aproximativ o săptămână de la finalizarea vizitei în România, specialiştii vor transmite un raport comun la Secretariatul UNESCO din Paris, Franţa.

Acesta din urma va analiza raportul, împreună cu celelalte două rapoarte întocmite de o comisie UNESCO şi de o comisie a Uniunii Internaţionale a Ştiinţelor Geologice (IUGS) – pe baza dosarului transmis de Asociaţia Ţinutul Buzăului, în 2020. Ulterior, Secretariatul UNESCO va transmite o propunere de acceptare, de amânare ori de respingere către boardul Georparcurilor UNESCO, ce se întruneşte în fiecare an, în luna mai. În urma voturilor obţinute, se va comunica decizia.