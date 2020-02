Efectele cazului Ditrău pe şantierele româneşti unde muncesc asiatici. „Românii sunt un popor bun, prietenos“

La Buzău, peste 30 de vietnamezi lucrează la consolidarea unui fost spital, demers început cu salibrizarea unor beciuri mizerabile, în care nu se mai intrase de mulţi ani.

Binh are 34 de ani şi coordonează echipa de vietnamezi care consolidează o veche clădire din Buzău. Asiaticii lucrează de şase luni la restaurarea unui monument arhitectonic, fost sediu de spital care trebuie transformat în muzeu într-un termen scurt.

Tânărul este o verigă importantă între inginerii şi meseriaşii români, de o parte, şi conaţionalii săi, de cealaltă parte.

Binh este traducătorul echipei şi în fiecare dimineaţă intră în şedinţă alături de coordonatorii şantierului, pentru a afla ce sarcini le revin vietnamezilor în următoarele ore de lucru.

Aceştia muncesc acum, cot la cot cu românii, la îmbrăcarea pereţilor interiori cu armătură din sârmă şi fier forjat. Binh trebuie să fie permanent în preajmă, pentru a le transmite conaţionalilor săi orice date despre standardele care trebuie respectate.

La început, Binh împreună cu ceilalţi 31 de vietnamezi au făcut muncă de salahor. Au avut de curăţat beciuri neumblate de zeci de ani, insalubre. Cu măşti la gură, au scos tone de moloz curăţat de pe zidurile infecte. ”Pentru această etapă a şantierului nu am găsit români”, ne-a spus unul dintre reprezentanţii angajatorului.

”Sunt băieţi de treabă iar dacă sunt coordonaţi bine fac munca aşa cum trebuie. Eu îi transmit şefului de echipă al vietnamezilor tot ce avem de făcut, iar el transmite mai departe. Se mai întâmplă, dar foarte rar, ca unii dintre muncitori să ceară învoire pentru câte o zi din motive de sănătate, pentru că îi dor mâinile, capul”, spune Mircea Vasile, dirigintele de şantier.

Chiar dacă sunt de 11 luni departe de familii, vietnamezii par că muncesc cu plăcere, pentru că nimic nu le lipseşte. Locuiesc într-o pensiune, la 20 de kilometri de Buzău, îşi prepară singuri mâncarea pe care o ştiu de acasă, au câte o zi liberă pe săptămână pe care o pot petrece cum vor.

Ei s-au împrietenit repede cu românii şi obiceiurile de aici mai ales în scurta vacanţă din perioada sărbătorilor de iarnă. ”Sunt în România de aproape un an. Am fost la Caracal, apoi am ajuns aici. Românii sunt un popor bun, prietenos, iar mâncarea este foarte bună. În concediu am vizitat oraşul, târgul de Crăciun şi totul a fost foarte frumos”, ne-a povestit Binh.

Unii dintre vietnamezii de pe şantierul buzoian se simt ca acasă printre români şi au chiar ambiţia să le înveţe limba. Unul dintre ei este Dung, de 36 de ani. Este departe de familia sa sărmană de un an, însă dorul de casă este alinat de gândul că banii câştigaţi pe şantierul din Buzău le fac viaţa mai uşoară.

”Românii sunt oameni buni şi vreau să mai muncesc aici pentru a-mi ajuta familia. Am acasă doi copii, o fată şi un băiat, soţia şi părinţii. Vorbesc cu ei de la pensiune, unde avem internet gratis”, spune Dung, un vietnamez de 36 de ani.

Cei mai mulţi dintre asiaticii care muncesc în Buzău au familii numeroase, situaţii grele, care îi responsabilizează, spun şefii lor români.

”Chiar avem cel puţin trei persoane care au trei, patru copii şi au o situaţe precară în ţara lor şi îi văd cum aici când iau salariile merg la moneygram şi trimit banii familiilor, sunt foarte ordonaţi în această privinţă”, declară Mircea Vasile, dirigintele de şantier.

Colegii asiaticilor de pe şantierul din Buzău au auzit despre cazul brutarilor singalezi din Ditrău şi spun că niciun muncitor străin venit în ţara noastră nu merită asemenea primire. Fără ei, multe investiţii s-ar bloca iar firmele ar intra în faliment.

”Lucrez cu ei de 11 luni, ştiu ce oameni sunt şi nu cred că ar fi cazul ca cineva din ţară să facă asemenea gesturi cum s-a întâmplat cu cei doi brutari veniţi din afară. Sunt oameni ca şi noi, sunt foarte bine crescuţi, foarte înţelegători şi stăpâni pe ei în ceea ce vor să facă de pe o zi pe alta”, spune Mircea Vasile.

Publicaţii din toată lumea au preluatc ştirea despre protestele celor din comuna Ditrău, judeţul Harghita, împotriva angajării a doi bucătari sri-lankezi în fabrica de pâine din localitate.