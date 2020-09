Echipe de control descind în şcolile şi grădiniţele din Buzău pentru a verifica stocul de măşti şi soluţii dezinfectante

Verificările au fost cerute de prefectul Buzăului. Leonard Dimian a solicitat specialiştilor nu doar să verifice pregătirile pentru debutul anului şcolar 2020-2021, ci şi să ofere consultanţă privind măsurile sanitare care trebuie respectate, în contextul pandemiei de COVID-19.





Chiar dacă an de an s-au făcut astfel de controale, inspecţiile din acest an sunt aparte, deoarece anul şcolar va debuta în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, iar măsurile care trebuie respectate de fiecare unitate de învăţământ sunt mult mai stricte.





Pe lângă apă curentă şi săpun, şcolile şi grădiniţele trebuie să aibă măşti şi soluţii dezinfectante, atât pentru suprafeţe, cât şi pentru mâini. În plus, organizarea spaţiilor din interiorul şcolilor va fi diferită.





Ministerul Educaţiei a publicat abia marţi ghidurile cu recomandările privind organizarea orelor în şcoli, ocazie cu care s-a aflat că toţi preşcolarii şi elevii vor trebui să stea la distanţă de un metru, ceea ce va însemna, în multe cazuri, mutarea băncilor.