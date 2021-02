Diferenţele de temperatură ameninţă viţa-de-vie. Testul care le arată fermierilor dacă au îngheţat mugurii

Natura este din ce în ce mai imprevizibilă iar viticultorii îi resimt capriciile din ce în ce mai intens, spune buzoianul Lică Lupu. În ultimii ani, a înregistrat pierderi la recolta de struguri ba din cauza secetei, ba a ploilor cu grindină, sau a trecerilor bruşte de la frig la cald.

Spune că iarna care se apropie de sfârşit a fost mai blândă decât altele şi destul de generoasă în precipitaţii, însă a avut şi câteva episoade de ger care au fost urmate brusc de temperaturi ridicate.

”Vom vedea în următoarele zile dacă via a suferit ceva după diferenţa de temperatură dintre zi şi noapte, dar şi de la o zi la alta, când am înregistrat o diferenţă chiar şi de 20 de grade Celsius. Un lucru bun a fost că nu a fost polei iar temperatura nu a coborât sub – 10°C. Dacă totuşi a compromis ceva, nu vorbim de pagube mari. Dacă nu vine un îngheţ târziu, ca să nu îngheţe lăstarii”, spune Lică Lupu.

Lică Lupu este unul dintre zecile de proprietari de viţă-de-vie şi crame din zona dealului Istriţa, care face parte din vestitul areal Dealu Mare din Subcarpaţii de Curbură. Este unul dintre producătorii de Tămâioasă de Pietroasele. Anul trecut, după o grindină devastatoare, a avut pierderi de 7-8 tone la hectar.

Viticultorul din Breaza spune că va avea o imagine a posibilelor pagube în următoarele zile, printr-un test practicat de viticultori primăvara.

”Când se linişteşete timpul, o să recoltez nişte coarde ca să le bag în apă şi să văd dacă rămâne ceva mort. După şapte - zece zile, pleacă mugurii care sunt buni. Este un test care ne arată dacă viţa-de-vie a suferit după diferenţa de temperatură într-un timp scurt. Dacă îngheaţă mugurii, nu mai pleacă ochiul cu strugurii. Problemele apar la - 15°C şi dacă persistă poleiul mai mult de trei zile”, spune Lică Lupu.

Testul pentru determinarea viabilităţii mugurilor de iarnă, cei acre asigură producţia de struguri, este o etapă absolut necesară dacă în sezonul rece s-au înregistrat mai multe ore cu temperaturi mai mici de – 15°C.