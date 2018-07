Debut greu în noul sezon competiţional pentru rugbiştii de la SCM Gloria Buzău

„Cupa Regelui” este competiţia care va deschide noul sezon competiţional românesc la rugby. SCM Gloria Buzău, echipă nou-promovată în prima ligă, va evolua în faţa puternicei formaţii Timişoara Saracens.





Disputa, care contează pentru sferturile de finală ale competiţiei, se va tranşa într-o singură manşă, pe terenul formaţiei din Banat. Partida va avea loc pe 11 august.





În caz că va trece de echipa din Timişoara, SCM Gloria va întâlni căştigătoarea dublei CS Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti.





Cupa Regelui, competiţie organizată de Federaţia Română de Rugby, sub patronajul Casei Regale Române, are la start, în fiercare an, echipele care evoluează în Superliga naţională de rugby.





Ediţia 2018 – 2019 a Superligii va debuta în data de 8 septembrie.