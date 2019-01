Cum a reuşit un medic palestinian să ridice standardul unui spital românesc de provincie. Tumoarea uriaşă pe care i-a extirpat-o unei femei de 59 de ani

În ultimele luni, echipei medicale din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat i s-au alăturat câţiva specialişti noi. Printre aceştia se numără şi medicul chirurg de origine palestiniană, Adnan Al Aloul, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea medicală de aproximativ două săptămâni.

”Prima zi de muncă la Râmnicu Sărat a fost pe 29 mai 2018. Când am depus actele pentru concurs am fost primit foarte frumos şi foarte bine de către doamna doctor Vasile, directorul medical al spitalului, care mi-a organizat o mică vizită la secţia de chirurgie, la blocul operator, la reanimare. A fost un impact foarte puternic”, spune medicul Adnan al Aloul.

La nici două săptămâni de la angajarea sa în spitalul din Râmnicu Sărat, medicul palestinian s-a aflat la originea unei premiere medicale.

Adnan al Aloul a realizat în iunie 2018 o intervenţie de tip laparoscopic pentru un ulcer gastric perforat la un pacient de 33 de ani, operaţia fiind încununată de succes, pacientul recuperându-se destul de repede după intervenţia chirurgicală.

Chirurgul arab nu se afla la prima intervenţie de acest fel, el având o bogată experienţă profesională. A fost director medical la „American Medical Center”, a lucrat şapte ani în Israel, fiind absolvent al Universităţii de Medicină din Bucureşti.

”Am terminat facultatea în anul 1995 apoi am plecat în Ierusalim, unde am făcut specializarea de chirurgie generală. Am lucrat încă patru ani de zile la un spital din Ierusalim. În 2007 am venit aici, am lucrat la Spitalul Municipal din Bucureşti după aceea, ultimii doi ani de zile, am lucrat la Spitalul Angelescu din Bucureşti. La un moment dat, m-am hotărât să plec din Bucureşti şi să găsesc în altă parte, în provincie, un loc de muncă stabil”, se prezintă medicul Adnan a Aloul.

De atunci, doctorul născut la Ierusalim a înregistrat pentru unitatea buzoiană performanţe din ce în ce mai notabile. Recent, echipa de chirurgi coordonată de el a salvat viaţa unei femei de 59 de ani care avea o tumoare mamară gigant.

Adnan Al Aloul spune că s-a acomodat uşor la noul loc de muncă şi îşi doreşte să vină în sprijinul cât mai multor pacienţi.

”Ultima dată am zis, gata, trebuie să lucrez în afara Bucureştiului şi am început să caut de lucru. Şi am găsit Râmnicu Sărat, cu o primire aşa de călduroasă. Am vrut să lucrez într-un loc mai mic, mai liniştit, ca să pot să fac tot ce am făcut şi la Bucureşti. Avem dotare completă şi chiar luna viitoare sau cealaltă o să avem o linie completă, nouă, pentru intervenţii laparoscopice.” Adnan al Aloul

Felicia Vasile, director medical Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, speră astfel într-o întărire a liniei de intervenţie chirurgicală laparoscopică la nivelul acestei unităţi medicale buzoiene.

”S-a integrat foarte repede în echipa medicilor din spitalul municipal Râmnicu Sărat iar rezultatele în această echipă nu au întârziat să vină. În primul rând, s-a revigorat activitatea secţiei de chirurgie, reuşind să reţinem cazurile şi să rezolvăm aici. S-a revigorat un pic activitatea pe partea de chirurgie laparoscopica care necesita prezenţa a încă unui chirurg cu această competenţă şi intervenţii de mare amploare care nu s-au făcut sau nu s-au putut realiza până la venirea lui aici”, a declarat Felicia Vasile, director medical Spitalul Municipal Râmnicu Sărat.

În prezent medicul Al Aloul lucrează şi la un cabinet medical din Bucureşti, unde ajunge o dată pe săptămână. Doar în weekend îşi dedică timpul familiei, soţie româncă şi cei patru copii, care locuieşte în Capitală.

”Asta este partea cea mai grea, că eu sunt mai mult la Râmnicu Sărat iar ei la Bucureşti, că sunt departe de soţie şi copii. Fac naveta, dăcă pot să spun aşa, şi cu trenul şi cu maşina personală. Am un cabinet la Bucureşti unde merg miercurea, iar de vineri după masă petrec cu familia tot weekendul, dacă nu sunt de gardă la spitalul din Râmnicu Sărat”, spune Adnan al Aloul.