Cum se prepară dulceaţa din mentă, perfectă pentru ceaiuri FOTO

Ioana Drăgaică este o buzoiancă pasionată deopotrivă de bucătaria tradiţională şi experimentele culinare. Atraşi de renumele produselor pe care le vinde ca pâinea caldă în târguri, decidem să-i vizităm gospodăria.

Ţine mai întâi să ne arate minunăţiile din grădina pe care o îngrijeşte cu drag în satul Greceanca, localitate de la poalele Istriţei.

Ne spune că pomii plantaţi de ea, dar şi cei bătrâni, sădiţi cu zeci de ani în urmă de bătrânii familiei, îi oferă toate aromele şi gusturile de care are nevoie în prepararea de gemuri şi dulceţuri.

„Am un soi vechi de pere, pus de bunica atunci când era copil şi am reuşit să îl păstrez. Para are un gust deosebit şi o pulpă cremoasă. Avem însă şi noutăţi. Aceste fructe de kaki care au început să prindă culoare vor fi foarte dulci. Aroma este asemănătoare cu cea de caisă, are o pulpă portocalie care îşi păstrează culoarea la fiert. Iese un gem portocaliu şi aromat, cu aromă de caise”, ne explică Ioana.

Curtea gospodinei arată ca o grădină botanică, în care citricele şi plantele aromatice sunt la loc de cinste. Aici creşte şi menta din care ne va prepara dulceaţa specială.

”Aici sunt diverse soiuri de lămâi, de portocali, chiar limetă, soiul de lămâie de la care se poate consuma şi frunza, foarte bună în ceaiuri, cu o aromă specială. Am şi o mentă argentiniană, una dintre cele mai aromate, precum guma aceea de mestecat foarte, foarte aromată”, ne spune Ioana.

Din menta pe care o cultivă în ghivece, Ioană prepară poate cea mai aromată dulceaţă din câte a gustat vreodată. O combină cu menta clasică, lămâie şi ghimbir, iar la final iese produsul perfect pentru îndulcit şi aromat ceaiuri.

”Pentru dulceaţa de mentă cu lămâie şi ghimbir avem nevoie de mentă, spălată, curăţată, o lămâie tăiată, zeama de la o altă lămâie, o bucată de ghimbir, un kilogram de zahăr şi o jumătate de litru de apă”, spune godpodina din Greceanca.

Apa şi zahărul se pun la fiert, apoi se amestecă permanent şi se lasă la foc mic, aproximativ 15 minute, până când se leagă un sirop. Între timp, se macină frunzele de mentă într-un blender. Compoziţia se toarnă în siropul de pe foc, peste care se mai adaugă feliile şi sucul de lămâie, inclusiv ghimbirul mărunţit. Se ia de pe foc după ce prinde consistenţa dorită.

”Culoarea nu este verde, cum v-aţi aştepta, dar pentru cine doreşte neapărat frumos colorată, se poate pune colorant alimentar. Eu nu folosesc. Îşi păstrează aroma, foarte mentolată, iar un aport deosebit îl au ghimbirul şi lămâia acrişoară”, spune Ioana Drăgaică.

Cămara Ioanei, amenajată în subsolul calcaros din Greceanca, localitate aflată la poalele dealului Istriţa, este deja bogată, chiar dacă toamna abia a început.

Gemurile şi dulceţurile Ioanei Drăgaică pot fi gustate de turiştii care aleg Drumul Vinului, traseu ce porneşte din Năeni, trece prin Breaza, Pietroasele, şi se încheie la Vulcanii Noroioşi. Gospodaria familiei se află lângă intersecţia drumului vinului cu ruta către satul Bădeni.