Cum este periclitată imunitatea de lipsa fructelor din alimentaţie. „Ne poate aduce boli grave“

Fructele sunt resurse importante de minerale şi antioxidanţi, care ajută la hrănirea şi protecţia celulelor şi, implicit, a întregului orgasnim.

Potrivit medicului Dana Marinescu, şefa Secţiei Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice din Spitalul Judeţean Buzău, pentru a ţine diabetul departe de noi, spune dr. Dana Marinescu, e bine să ne asigurăm că din alimentaţie nu lipsesc fructele.

”Lipsa fructelor din alimentaţie ne poate duce la afectări grave ale tuturor metabolismelor şi ne poate scădea imunitatea, ne poate aduce boli grave, precum cancerul, diabet, avitaminoze”, susţine dr. Dana Marinescu.

Efectele pozitive ale consumului zilnic de fructe sunt demonstrate de numeroase studii ştiinţifice relevante. E bine de ştiut că e bine să consumăm fructe ca o gustare între micul dejun şi prânz, sau după-amiaza, între prânz şi cină.

Medicul buzoian spune că atunci când evităm consumul de fructe, constatăm în timpul zilei o poftă exacerbată şi atunci ”ne aruncăm în carbohidraţi, în patiserii, în fast-food, când ar trebui pur şi simplu să luăm un fruct care ne aduce cantitatea de carbohidraţi, de glucide, ne aduce cantitatea de energie necesară”.

Consumul de fructe este indicat pentru că unele au foarte puţin zahăr, multe fibre şi ajută la scăderea colesterolului

Pepenele roşu, de exemplu, are foarte puţine calorii, iar caisele, prunele şi strugurii sunt bogate în proteine. Cinci fructe pe zi sunt suficiente pentru a oferi organismului nutrienţii de care are nevoie pentru a se feri de radicalii liberi care ne dau târcoale.

Kiwi şi afinele sunt fructe bogate în vitamina C, cresc rezistenţa la boli şi au efect antioxidant. Lămâia, bogată în vitamina C şi antoxidanţi, poate îmbunătăţi sistemul imunitar.

Carotenoizii, care se găsesc mai ales în fructele de culoare galbenă, portocalie şi roşie, activează sistemul imunitar rapid, îmbunătăţind apărarea organismului. In unele cazuri, când suplimentam consumul de carotenoizi prin consumarea acestor alimente ne pot fi de mare ajutor.

Vitamina E care se găseşte în multe fructe si legume îmbunătăţeşte sistemul imunitar si este, de asemenea, considerata ca un antioxidant.

Vitamina C are un puternic efect antioxidant şi îmbunătăţeşte efectele vitaminei E, are efecte benefice în special in infecţiile respiratorii şi răceli. De aceea, nu trebuie sa lipsească din alimentaţia noastră zilnica fructele si legumele care conţin vitamina C.