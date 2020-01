Cum a infestat molima păcănelelor satul românesc. „Sunt oameni care-şi dau ultimii bănuţi în loc să-şi cumpere pentru casă“

Sunt vizate în special comunităţile în care numărul tinerilor este încă numeros. Comuna Smeeni, din judeţul Buzău, este una dintre localităţile care întruneşte condiţiile unui „vad“ cu mare potenţial pentru afacerile cu jocuri de noroc.Localitatea Smeeni are destulă populaţie activă, navetiştii având de parcurs doar 20 de kilometri până în Buzău, municipiul reşedinţă de judeţ, ofertele de locuri de muncă sunt mai generoase. De asemenea, liceul agricol din Smeeni reuşeşte să califice mulţi adolescenţi, care aleg ulterior să rămână acasă, în loc să-şi caute de muncă în străinătate.De altfel, indicii standardului de trai în Smeeni sunt peste media altor comune din judeţul Buzău. Sunt funcţionale mai multe magazine mari, farmacii, sucursala unei bănci, puncte de încasare ale unor firme de telefonie mobilă, precum şi numeroase agenţii pentru pariuri sportive şi jocuri de noroc.Un local de păcănele din imediata vecinătate a Primăriei Smeeni este mai tot timpul aglomerat. După câteva conversaţii cu o parte dintre muşteriii localului, aflăm că nucleul jucătorilor din Smeeni este format din adolescenţi şi tineri de până în 30 de ani.Marius este unul dintre clienţii sălilor de jocuri de noroc din Smeeni. Proaspăt absolvent al liceului agricol din localitate, tânărul se află în căutarea unui loc de muncă. Până se va pune pe propriile picioare, beneficiază de sprijinul familiei.„Am pus şi la pariuri şi am jucat şi la păcănele. Am mai câştigat, ce-i drept, dar de mai multe ori am pierdut. E ca un fel de drog, te face dependent şi ajungi să speri că vei câştiga sume mari. Agenţii de pariuri, de joker şi altele sunt peste tot şi sunt cele mai aglomerate. La noi, tineretul este în localuri de jocuri de noroc, iar în farmacii mai intră doar bătrânii“, ne-a spus Marius.Barurile cu păcănele sunt frecventate inclusiv la orele prânzului, când ai crede că toată lumea se află la serviciu sau la munci gospodăreşti. Tinerii sunt vrăjiţi de zvonurile privind câştigurile uriaşe obţinute de alţi consăteni.„Am mulţi prieteni care merg şi care au câştigat sume uriaşe. Unii au luat 2.000 de lei, altul cică ar fi câştigat 13.000 de lei. Sunt mulţi care bagă bani continuu, pentru că le-a intrat în sânge boala asta de a câştiga. De aia s-au deschis multe şi la ţară, pentru că patronii au văzut că sunt mulţi clienţi“, ne spune Viorel, un localnic între două vârste care se jură că n-a trecut pragul unui astfel de local.Reţeaua caselor de pariuri şi jocuri de noroc acaparează comună cu comună. În satul Costeşti, la nici zece kilometri de Buzău, numărul barurilor cu păcănele şi al agenţiilor de pariuri sportive este mai mare decât cel al farmaciilor. „Avem mai multe localuri cu jocuri de noroc şi doar o farmacie în Costeşti. Nu ai ce face“, ne lămureşte Constantin Moise, primarul comunei.