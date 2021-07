Cum a fost umilită din nou de sistemul medical gravida din Buzău pusă de medici să ţopăie pe un scaun

Totul a început în urmă cu două săptămâni, atunci când femeia a fost nevoită să meargă la un spital privat pentru a afla care sunt cauzele durerilor insuportabile, după ce medicii de la unitatea medicală de stat nu i-au dat niciun tratament şi nu i-au pus niciun diagnostic.

Mai mult, au pus-o să ţopăie pe un scaun, chipurile aceasta fiind metoda de a afla dacă sarcina este una normală sau una extrauterină.

Pacienta de 32 de ani s-a declarat indignată de faptul că, absolut surprinzător, ancheta declanşată de conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a scos-o tot pe ea vinovată.

„Dezamăgitor şi sfidător. Nu au răspuns la tot ceea ce le-am solicitat, pentru că reclamaţia pe care am transmis-o ataca mai multe puncte. Adică, reclamam faptul că am plecat fără un tratament, că am plecat foarte târziu fără nicio concluzie şi cu dureri, şi faptul că m-au trimis la Bucureşti pentru că ei eu zis că n-au aparatură. Răspunsul pe care l-am primit a atins un singur punct şi anume că eu n-am primit actele", a declarat aceasta.

Claudiu Damian, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău spune însă că în cazul pacientei au fost respectate toate procedurile şi că tot scandalul este articifial.

„Din punct de vedere medical, au făcut investigaţiile care trebuiau făcute şi erau menţionate şi în foaie. După ce a fost la maternitate, doamna a refuzat să se mai întoarcă la UPU", a declarat managerul.

Colegiul Medicilor din Buzău a precizat că încă nu au finalizat propria anchetă. Femeia a reclamat şi acolo testul bizar la care a supus-o medicul de la Buzău. „M-au pus să stau în fund pe scaun şi să ţopăi de câteva ori. Dacă mă doare, înseamnă că e sarcină extrauterină", a spus pacienta.

Ulterior, buzoianca mers la o clinică privată din Bucureşti, unde un medic a văzut sarcina extrauterină şi a operat-o imediat. Specialiştii spun că o sarcină extrauterină este o urgenţă medicală, iar tratamentul trebuie aplicat cât mai rapid, altfel viaţa gravidei poate fi pusă în pericol.

