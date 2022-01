COVID-19 loveşte la vârful Culturii. Ministrul Lucian Romaşcanu a fost confirmat pozitiv

Joi seară, Lucian Romaşcanu trebuia să participe la concertul susţinut la Buzău de Orchestra Metropolitană Bucureşti, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, alături de Paula Seling, unde, conform programului evenimentului, ar fi urmat să rostească o alocuţiune, în calitate de ministru al Culturii.

Iniţial, absenţa ministrului a fost explicată de colegii de partid, unii dintre ei prezenţi la concert, prin faptul că acesta are o formă uşoară de COVID-19. Ulterior, informaţia a fost confirmată chiar de ministrul culturii.

„După revenirea dintr-un scurt concediu, în vederea reluării activităţilor curente am făcut un test RT-PCR care s-a dovedit a fi... pozitiv. Sigur că m-am izolat imediat urmând un regim de tele-muncă până luni, când expiră carantina legală. Am mai avut un episod de Covid19 în noiembrie 2020, sunt vaccinat cu două doze, m-am protejat rezonabil, totuşi Omicron se descurcă mai bine...Simptomele sunt minime, analizele OK, abia aştept întoarcerea între colegi. Ceea ce regret nespus este că am ratat una dintre cele mai frumoase, dacă nu cea mai frumoasă săptămână din anul unui ministru, săptămâna ce cuprinde Ziua Culturii Naţionale”, a scris Lucian Romaşcanu pe Facebook.

Şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a fost diagnosticat cu COVID-19, fără a exista vreo legătură între cele două cazuri.

Acesta prezintă o formă uşoară a bolii şi se află în izolare la domiciliu, conform deciziei Direcţiei de Sănătate Publică. El va rămâne izolat timp de o săptămână, fiind vaccinat anti COVID. De altfel, Petre Emanoil Neagu a lipsit de la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean de miercuri.