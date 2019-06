Cine este poliţistul local care a salvat de la moarte o femeie înecată cu friptură. „Dacă n-ar fi fost acest om, şansele de salvare ale pacientei ar fi fost foarte mici“

"La faţa locului am constatat că persoana a fost salvată prin manevra Heimlich de un angajat al poliţiei locale. Tot respectul! Dacă nu ar fi fost acest om care a ştiut ce să facă in această situaţie, chiar dacă timpul până la sosirea la faţa locului nu a depăşit 4 minute, am fi avut un pacient în stop cardio-respirator cu mult mai mici şanse de salvare. Felicitări celor de la Poliţia Locală Buzău pentru promtitudine", a scris Adrian Ralea, asistentul medical de la SAJ Buzău. Astfel de manevre salvatoare de vieţi ar trebui promovate mai mult în presă şi TV”, este îndemnul asistentului SAJ.

Cine este Iulian Mihalcea

Poliţistul local protagonist al episodului cu final fericit este fost multiplu campion al României la Kick Boxing. Iulian Mihalcea are 50 de ani, este tatăl a doi băieţi, ambii sportivi, absolvent al Facultăţii de Sport din Bucureşti şi al unui colegiul de antrenori de Kick Boxing.

În adolescenţă a făcut performanţă o perioadă la clubul de lupte de la ASA Buzău. Când a trecut la seniorat, a renunţat la luptele greco romane şi a trecut la kick –boxing.

După liceu a urmat Colegiul de Antrenori de Kick Boxing şi apoi a absolvit facultatea de sport din Bucureşti. Senioratul l-a făcut la Buzău, la trupele speciale de paraşutişti sub îndrumarea colonelului Truţulescu.

După un an şi jumătate de antrenamente, a reuşit să iasă campion naţional în anul 1993 la categoria 67 de kg la kick boxing. În acelaşi an a prins lotul şi am plecat la campionatul european din Grecia unde a obţinut locul 5.

După aceea au urmat campionatele naţionale pe care le-a câştigat consecutiv din anul 1993 şi până în 2004. A avut în acest interval de timp participări la mai multe campionate mondiale.

Angajat în perioada 1992-1998 ca antrenor la trupele speciale de paraşutişti, Iulian Mihalcea a lucrat apoi ca gardă de corp. Angajat al Poliţiei Locale din Buzău, el antrenează acum şi forţele de ordine din cadrul unităţii.

Metode pentru salvarea unei persoane care se îneacă

Chiar şi fără o pregătire de specialitate, putem interveni eficient şi pentru salvarea unei persoane care prezintă simptomele asfixiei mecanice, cu bol alimentar sau cu un obiect. Când observăm că se sufocă, mai întâi îi aplică cinci lovituri la nivelul omoplaţilor iar dacă acestea nu sunt eficiente recurgem la manevra Heimlich. Este o metodă de dezobstrucţie a căilor aeriene la care se apelează atunci când victima nu mai poate respira din cauza blocării căilor aeriene cu un corp strain.

”Ne aşezăm lateral de pacient şi vom aplica în spate, între umeri, lovituri cu podul palmei din lateralul pacientului. Pacientul este uşor aplecat. Cinci lovituri aplicăm şi după fiecare verificăm dacă a eliminat ceea ce obstrucţiona căile respiratorii. Dacă nu obţinem un progres al manevreleor, trecem la manevra Heimlich. Ţinem mâna nedominantă făcută pumn în dreptul epigastrului pacientului, mâna dominantă deasupra după care se face o mişcare în sus şi înapoi asupra diafragmului. Prin această presiune scurtă se va încerca eliminarea corpului străin”, explică Luminiţa Turcu.

Manevra trebuie să fie suficient de bruscă şi obligatoriu după ce şi-a revenit, victima trebuie transportată la spital.