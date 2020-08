Cinci decese din rândul pacienţilor cu COVID-19, raportate de autorităţile Buzăului

Numărul persoanelor confirmate pozitiv COVID-19 de la începutul pandemiei a ajuns la 1.763. Dintre acestea, 1.018 s-au vindecat.





În schimb, numărul total de decese a ajuns 54, cu cele cinci noi cazuri raportate în ultimele 24 de ore de către DSP Buzău. Aceştia au între 77 şi 91 de ani.





DECES NR.50





Pacient in varsta de 77 de ani se prezinta la SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie in 29.07.2020. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 o zi mai tarziu si internat in Spitalul din Ramnicu Sarat pe sectia de ATI – starea pacientului fiind grava. In data de 13.08.2020 survine decesul. Comorbiditati: diabet zaharat, hipertensiune arterială, accident vascular ischemic.





DECES NR.51





Pacient in varsta de 88 de ani din Buzau aflat in Caminul pentru persoane varstnice Costesti, declarat focar Covid 19, este internat la Spitalul din Ramnicu Sarat in urma testului pozitiv pentru Covid 19 in 10.08.2020. Starea pacientului se agraveaza foarte rapid iar in 13.08.2020 se constata decesul.

Comorbiditati: hipertensiune arterială, antecedente de tumora de colon operata, purtator de colostoma, stenoza aortica, boala pulmonara.





DECES NR.52





Pacienta in varsta de 80 de ani se prezinta la SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie specifica in data de 06.08.2020. Este confirmata cu SARS CoV2 si transferata la Spitalul din Ramnicu Sarat. Simptomatologia se agraveaza si este transferata pe sectia de ATI doua zile mai tarizu. In data de 13.08.2020 survine decesul.

Comorbiditati: enterocolita cu clostridium dificile, insuficienta hepatica, insuficienta respiratorie acuta, hipertensiune arterială , cardiopatie ischemica cronica.





DECES NR.53





Pacient in varsta de 91 de ani,, rezident al Centrului pentru Persoane Varstnice Costesti, simptomatic, este testat si confirmat cu SARS CoV2 in data de 08.08.2020. Simptologia se agraveaza iar in data de 10.08.2020 survine decesul.

Comorbiditati: dementa mixta.





DECES NR.54





Pacient in varsta de 79 de ani, cunoscut cu patologie pulmonara, se interneaza in stare grava in SJU Buzau cu simptomatologie specifica. Este confirmat cu Covid-19 in data de 12.08.2020, data in care pacientul a decedat.

Comorbiditati: boala pulmonara, dependenta de concentrator de oxigen, fibrilaţie arterială, boala cardiaca ischemica, insuficienta renală acutizata.