Casă nouă pentru Mioara din Balta Albă, copiii ei şi bunica oarbă. Viaţa în cocioabă, lăsată în urmă FOTO

Cei trei copii şcolari erau nevoiţi să-şi facă temele la lumina lumânării. Între timp, oamenii buni din toată ţara au aflat despre necazul familiei din Balta Albă şi împreună au adus lumina în casa lor.

„Înainte nu ne mai era deloc aminte să faci ceva. Te ajungeau multe, rufe de spălat, vase, mâncarea foarte greu mă descurcam. Am fost contactată de domnul Marius Simionică şi mi-a spus: <Măi, nu-ţi promit, dar o să fac rost de bani să-ţi plătesc curentul. A doua zi a venit să ne ajute cu facturile>”, declara în urmă cu o lună Mioara Crângaşu.

Nu doar cu achitarea curentului s-a ales familia Mioarei de la membrii asociaţiei coordonate de Marius Simionică, ci şi cu promisiunea de a le construi casă nouă mamei şi copiilor ei, în aceeaşi curte.

Startul lucrărilor a fost dat în urmă cu peste două luni.

Foto I. Bunilă

Proiectul social a fost încheiat zilele trecute, iar vestea a fost dată de Marius Simionică pe pagina sa de Facebook, cea prin intermediul căreia a strâns fondurile necesare zidirii locuinţei.

„Dragii mei prieteni, după nouă săptămâni de muncă am reuşit să finalizăm cea de a noua noastră casă socială, a doua de anul acesta şi totodată cel mai mare şi costisitor proiect al nostru. Să facem o comparaţie între ceea ce am găsit şi ce lăsăm în urmă ar fi extrem de dificil. Am găsit un morman de pietre/lemne lipite cu pământ, datorii o droaie şi durere cât rar mi-a fost dat sa văd. Si am văzut destule!”, a scris Marius Simionică pe Facebook.