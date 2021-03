Au rămas doar cu hainele de pe ei, în câteva minute. Incendiul le-a distrus gospodăria la care muncise toată familia

Roxana Mureşanu are 23 de ani şi reuşise să îşi clădească o casă frumoasă la Căldărăşti, Pogoanele, şi o familie minunată.





De câteva zile, ochii îi sunt trişti şi o încearcă neputinţa. Locuinţa i-a fost mistuită de flăcări şi toţi ai casei au rămas doar cu hainele de pe ei.

”Eram în casă cu băiatul, iar sora mea era chiar unde a izbucnit incendiul. A venit fuga şi mi-a zis că arde butelia. Am lăsat băiatul cu ea şi am venit. Am aruncat cu apă dintr-un bidon al băiatului, dar atunci flacăra parcă s-a mărit şi am fugit. Am sărit pe geam, am strigat la vecini şi imediat am şi sunat la 112”, povesteşte Roxana.

Din toată casa, nu au mai rămas decât pereţii. A ars tot, iar Roxana, cu copilul în braţe, se uită în jur şi constată că nu le-a mai rămas nimic din munca sa, a soţului şi a părinţilor.

Roxana nici nu mai are putere să ceară ceva cuiva. Colegii de serviciu ai tatălui au sărit să dea o mână de ajutor, oameni cu suflet care le-a aflat povestea le-au trimis ce au putut.

Tânăra mămică este conştientă că le mai trebuie atât de multe, însă ea nu face decât să le mulţumească celor ce au sprijinit-o în aceste momente grele.

Buzoienii care pot ajuta familia tinerei mămici cu materiale de construcţii, cu bani sau orice altceva, o pot face fie în contul IBAN: RO19CECEC001946383281111 deschis pe numele Mureşanu Roxana Diana sau contactând-o pe Facebook.