Alexia Tatu, campioana de la Wimbledon, a descoperit tenisul la „Şcoala Altfel”: „Mi-a plăcut foarte, foarte tare!”  VIDEO

Finala turneului U14 de la Wimbledon a fost una românească, între două dintre cele mai bune jucătoare din această categorie. Titlul a fost câştigat de Alexia Tatu.

„Au fost foarte multe emoţii însă mă bucur că am am reuşit să trec peste ele şi abia aştept să joc din nou pe iarbă pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare. Momentul cheie şi în primul, şi în al doilea set cred că a fost când m-am distanţat cu un break în faţa ei. În primul set la 4-2 şi în al doilea set la 5-2. Cam acelea au fost momentele cheie”, a declarat Alexia Ioana Tatu.

Buzoianca a început să joace tenis în urmă cu şapte ani, dintr-o întâmplare. În cadrul programului „Săptămâna altfel”, fata a venit împreună cu clasa în vizită la un club de tenis şi a pus pentru prima dată racheta în mână.

De atunci, a decis că acesta este drumul ei şi a început antrenamentele. Gabi Caloian, cel care i-a pus racheta în mână Alexiei Tatu, a fost uimit când a observat cât de repede progresează eleva sa.

„A venit la un curs de tenis, la un antrenament al nostru în sala de sport, i-a plăcut, a revenit pe urmă în cadrul clubului la antrenamentele basic, de iniţiere, i-a plăcut în continuare şi a rămas să facă tenis. După nici trei luni, deja a intrat într-o grupă intermediară şi de acolo a pornit parcursul ei către tenisul de performanţă, foarte rapid”, declară Gabriel Caloian, antrenorul Alexiei.

Rezultatele sportivei au venit în avalanşă, prima mare satisfacţie obţinând-o la vârsta de opt ani, când a reuşit să câştige un turneu organizat de Federaţia Română de Tenis.

Arhivă personală

Alexia are performanţe din ce în ce mai mari şi a avut un parcurs excepţional de la începutul anului. A acumulat în palmares 52 de victorii după prezenţa la aproximativ o sută de competiţii.

„Are un temperament foarte bun, e destul de calmă pe teren, judecă foarte bine jocul, are un caracter deosebit în sensul că nu pune presiune pe rezultatul ei, ci îşi consolidează jocul prin anumite acţiuni datorită cărora ajunge la victorie. Lucrăm foarte mult tactic, multe dintre jocurile ei au fost câştigate de ea datorită muncii noastre în regimul tehnico-tactic”, declară Gabi Caloian.

Sportiva din Buzău are deja zeci de trofee câştigate, ultimul dintre ele fiind şi cel mai important: titlul de campioană la Wimbledon, la categoria Under 14. A fost primul turneu disputat de ea pe iarbă.

Cu această performanţă, Alexia a intrat în istoria tenisului românesc, fiind a treia jucătoare din România, după Mariana Simionescu, în 1974, şi Simona Halep, în 2008, care câştigă un turneu de Grand Slam la juniori, ambele la Roland Garros.

„Este foarte, foarte multă muncă, vă daţi seama, mii de ore de antrenament, de turnee, de emoţii, dar şi de vise. Trebuie să visezi prima oară şi prima oară”, mărturiseşte Alexia Tatu, campioană Wimbledon.

Arhivă personală

Alexia Ioana Tatu este componentă a Lotului Naţional U14 al României, locul doi în clasamentul naţional al Federaţiei Române de Tenis la 14 ani şi pe a şasea poziţie în Europa.

Alexia mărturiseşte că, deşi este deja comparată cu Simona Halep, pe care o admiră, are un alt model în tenis. Este vorba despre poloneza Iga Swiatek, lider mondial al tenisiului feminin. „Îmi place tare mult cum stă pe picioare, cum joacă şi cum se poziţionează la minge”, spune Alexia Tatu.

La revenirea în ţară, Alexia Tatu a fost aşteptată la aeroport de părinţi, de sora Bianca şi de bunicul său. A fost multă bucurie la revederea cu familia, care a primit-o pe campioana de la Wimbledonul copiilor cu multe flori şi îmbrăţişări.

Emoţiile finalei din Anglia au fost trăite cu intensitate de familia sportivei. Tatăl Alexiei, militar în cadrul Jandarmeriei Române, spune că din cauza unei misiuni a ratat meciul fiicei sale, fiind într-o zonă fără semnal.

„Am fost plecat din localitate, din oraş, din Buzău, undeva într-o zonă de munte unde chiar nu am avut semnal şi nu am putut să urmărim finala. Acele două ore au trecut greu pentru mine şi când am avut semnal la telefon am aflat că într-adevăr a câştigat. Pe moment, atunci, chiar nu mi-am dat seama de realizarea pe care a putut să o facă în Anglia”, declară Leonard Tatu, tatăl sportivei.

Arhivă personală

Turneul U14 de la Wimbledon a fost organizat în premieră anul acesta, iar în finală au evoluat două sportive din România. Alexia Tatu a jucat împotriva colegei de dublu şi prietenei Andreea Soare. Alexia are doar în acest an peste o sută de partide disputate la turnee naţionale şi internaţionale.