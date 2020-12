Alegeri parlamentare 2020. Lista aleşilor care vor reprezenta Buzăul în Parlament

Astfel, la Senat, PSD a obţinut un procent de 46,6 la sută, iar la Camera Deputaţilor, 47,78%.

În aceste conditii, dar şi în situaţia în care, PMP nu intră în Parlament, PSD si-ar putea adjudeca la Buzău 7 mandate parlamentare, două de senatori şi cinci de deputaţi.

Astfel, ar putea fi senatori Lucian Romaşcanu şi Liliana Sbîrnea iar deputaţi, Marcel Ciolacu, Andi Cristea, Romeo Lungu şi Laurenţiu Ţepeluş.

După redistribuire, ar putea prinde un post de deputat şi al cincilea candidat pe lista PSD, Claudiu Damian.

PNL Buzău a obţinut un scor de 16,49 la sută, la Senat, şi 16,52, la Camera Deputaţilor.

În aceste condiţii, liberalii vor trimite în Parlamentul României un deputat, Gabriel Avrămescu, şi un senator, pe Vlad Pufu, însă doar în cazul în care, la nivel naţional, la Senat, PMP nu va face pragul electoral de 5 la sută.

Alianţa USR Plus a reuşit un rezultat destul de slab la scrutinul de ieri, în judeţul Buzău, mult sub media pe ţară a alianţei. Astfel, la Senat, alianţa a obţinut un procent de 8,79 la sută, iar la camera Deputaţilor, tot 8,79 la sută. În acest caz, USR Plus îl va trimite în Camera Deputaţilor pe Emanuel Ungureanu.

În schimb, un rezultat peste aşteptări a avut PMP Buzău. La Senat, organizaţia condusă de Adrian Mocanu a reuşit un procent de 9,42 la sută, iar la Camera Deputaţilor, 8,82 la sută.

Dacă la nivel naţional, PMP va face pragul de 5 la sută, atunci Dorin Bădulescu are şanse mari să obţină un nou mandat de senator. În schimb, Adrian Mocanu nu va mai prinde un post de deputat.

La fel ca şi în ţară, Alianţa pentru Unirea Românilor este supriza alegerilor parlamentare în judeţul Buzău.





La Senat, gruparea condusă de George Simion a obţinut 8,09 la sută, iar la Camera Deputaţilor, 7,69 la sută. Astfel, noua formaţiune politică este sigură de un loc în Camera Deputaţilor, mandat care îi va reveni generalului în rezervă Nicolae Roman.

Marele perdant al alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie este PRO România. Deşi nu a reuşit să treacă pragul de 5 la sută, în judeţul Buzău, formaţiuunea lui Victor Ponta a obţinut totuşi peste 7 la sută din numărul de voturi valabil exprimate.