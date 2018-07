VIDEO Absolvenţii Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc au fost avansaţi în grad

La evenimentul festiv de absolvire, care a avut loc astăzi, chiar în centrul oraşului Buzãu, au participat oficialitãţi locale, dar şi invitaţi.

Mândri de uniforma militară, 114 de absoventi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc, băieţi şi fete, au fost avansaţi la gradul de maistru militar clasa a V-a. Alţi 37 de absolvenţi, dintre care şi o fatã, au fost avansaţi la gradul de sergent.

Tinerii absolvenţi vor fi repartizaţi în unitãţile Forţelor Aeriene, Forţelor Tereste şi Forţelor Navale.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” Boboc, are sediul în localitatea buzoiană Cochirleanca, unde, an de an, sunt şcolarizaţi sute de tineri din toată ţara.