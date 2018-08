A fost amânată mutarea elevilor din Colegiul Mihai Eminescu la ”Neniţescu”

Din cauza timpului prea scurt şi a costurilor, amenajarea Liceului “C. Neniţescu” va dura mai mult decât era prevăzut.





Totuşi, elevii de la “Neniţescu” vor începe cursurile în clădirea Grupului Şcolar Meserii şi Servicii însă îşi vor păstra laboratoarele proaspăt renovate şi utilate în spaţiile actuale unde vor veni pentru susţinerea orelor practice.





“Lucrările vor începe de luni iar partea de centrală termică şi instalaţie termica vor trebui refăcute şi va trebui să investim aproximativ 200.000 de euro, bani mulţi pentru Buzău, şi trebuie sa vedem cum vom face rectificarea de buget. Pentru aceasta am hotărât să ţinem şedinţa pe 30 august pentru ca până atunci să vedem şi ce ne revine din rectificarea bugetară de la Guvern şi să vedem de la ce capitole vom reloca banii. Aşadar elevii de la Eminescu vor începe şcoala la Eminescu iar mai apoi, din 15 octombrie, cred că se vor muta la Neniţescu. Am stabilit de asemenea ca laboratorul de gastronomie să rămână pe loc iar elevii să facă deplasarea de circa 800 de metri pentru a face orele de laborator tot la Neniţescu, am găsit înţelegere la conducerea de la Meserii şi Servicii pentru ca elevii de a XII-a de la Neniţescu să înveţe dimineaţa deci toate se vor rezolva”, a spus primarul Constantin Toma.