Şeful Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău, confirmat cu coronavirus

n postarea de pe Facebook, dr. Adrian Zoican a anunţat, luni noapte, că s-a testat după ce s-a simţit rău, iar testul a ieşit pozitiv.

"Dragi prieteni, va aduc la cunoştinţă că în cursul zilei de astăzi mi-am recoltat un virocult SARS-COV2 deoarece în seara zilei precedente am prezentat dureri musculare şi uşoară rinită, simptomatologie care nu s-a repetat şi astăzi. Cu toate acestea, testul s-a dovedit a fi pozitiv. De aceea, îi rog pe toţi cei care au intrat in contact cu mine în ultimele zile, în cazul în care devin simptomatici, să se adreseze la UPU-SMURD pentru a cere ajutor medical. Deşi am respectat măsurile de distanţare, regulile de igienă şi de protectie, există totuşi un risc minim de contaminare", a transmis şeful UPU din Spitalul Judeţean Buzău.

În acest moment, în SJU Buzău este un focar de coronavirus în secţia de Terapie Intensivă, unde 10 cadre medicale sunt infectate.