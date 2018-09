Întârzie acordarea tichetelor de vacanţă în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Buzău

Niciodată nu e prea târziu. Aşa pot spune funţionarii Consiliului Judeţean Buzău şi ai instituţiilor subordonate când vine vorba de tichetele de vacanţă.





Voucherele nu au fost încă acordate însă vor fi oferite angajaţilor până la finele lunii noiembrie, aşa cum prevede legea.





Reprezentanţii Consiliului Judeţean Buzău afirmă că au prevăzut în bugetul judeţului, pe anul 2018 sumele necesare acordării tichetelor de vacanţă.





Voucherele pot fi utilizate numai in hotelurile si in pensiunile din tara şi au valabilitate un an de la data emiterii.





Anul acesta, tichetele de vacanţă au revigorat turismul intern. Guvernul a promis că va acorda şi în 2019 vouchere de vacanţă.