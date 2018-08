Ziua folclorului la Cerbul de Aur. Ce artişti vor urca pe scena din Piaţa Sfatului

Spectatorii din Piaţa Sfatului Braşov vor fi martorii unui spectacol eclectic în care se vor regăsi teme muzicale folclorice extrem de cunoscute, în variante reinterpretate de invitaţii speciali Grigore Leşe, Damian Drăghici şi Alex Calancea Band, alături de Orchestra “Lăutarii” din Chişinău condusă de maestrul Nicolae Botgros.

De asemenea, în anul celebrării Centenarului Marii Uniri, pe scenă vor fi artişti din toate regiunile istorice ale ţării, nume sonore ale folclorului. O demonstraţie muzicală care ne reaminteşte că folclorul îi uneşte şi îi reprezintă pe toţi românii.

„Mi-a lipsit mult Cerbul de Aur. Şi parcă în fiecare an în care a lipsit, am aşteptat cuminte revenirea lui. Şi asta pentru că Cerbul de Aur a fost prima mea apariţie pe o scenă mare! La Cerb am făcut cele mai frumoase petreceri, la Cerb am adunat mereu vârfurile atâtor generaţii de artişti, la Cerb am inovat pentru spectacolul de folclor din România şi la Cerb am trăit unele dintre cele mai mari împliniri profesionale. Anul acesta nu ne dezminţim! Vă aştept pe 2 septembrie cu multe emoţii şi bucurie!“, a declarat Iuliana Tudor, producător şi prezentator al spectacolului România Centenar.

Finalul serii este dedicat unui proiect muzical: „Toţi K1 Pentru România”, cu o distribuţie de gală din care fac parte Nicolae Furdui Iancu, Paula Seling, Grupul instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, Trupa K1, actorii Vlad Rădescu, Mihaela Rădescu, Sorin Francu.

Actorii şi interpreţii vor aduce pe scena Festivalului personalităţile proeminente şi cele mai semnificative evenimente istorice care au marcat evoluţia actului de unire a românilor, într-o suită de momente artistice.