VIDEO O poliţistă din Braşov, agresată fizic şi verbal de un pieton recalcitrant

Poliţista din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Braşov desfăşura activităţi de fluidizare a traficului, duminică, în staţiunea Bran, în apropierea unei treceri de pietoni. Bucureşteanul nu a respectat indicaţiile agentului de circulaţie şi a creat probleme în ceea ce priveşte fluenţa traficului.



Poliţista i-a cerut bărbatului să se legitimeze, moment în care acesta a refuzat şi i-a arătat agentului de circulaţie semne obscene. Apoi, în încercarea de a părăsi zona, bucureşteanul a împins-o pe poliţistă, ea s-a dezechilibrat şi a căzut. Trecătorii din zonă au sărit imediat în sprijinul agentului de circulaţie şi au reuşit să-l imobilizeze pe bărbat. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei Staţiunii Bran, iar ulterior a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul IPJ Braşov.

60 de zile sub control judiciar

Bărbatul a fost prezentat magistraţilor de la Judecătoria Zărneşti, care au decis ca acesta să fie cercetat în următoarele 60 de zile sub control judiciar. El este cercetat în continuare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti.

